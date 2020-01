Slalom Flachau gratis im Livestream: Ski-Weltcup heute live sehen

Für die alpinen Ski-Frauen geht es gleich am Dienstag beim Nightrace in Flachau (ab 18.00/20.45 Uhr im LIVETICKER und im Eurosport-Channel live auf DAZN) zur Sache. Beim Slalom gibt es so viel Preisgeld wie bei keinem anderen Rennen zu gewinnen.

174.000 Euro werden beim Rennen auf der Hermann-Maier-Strecke vergeben, alleine die Siegerin bekommt 70.000 Euro und den Titel Snow Space Salzburg Princess. Die Veranstalter erwarten sich bis zu 15.000 Zuschauer. Um 18.00 Uhr beginnt der erste Lauf, der zweite Durchgang startet um 20.45 Uhr.

Slalom in Flachau: Livestream & TV-Übertragung

Der Damen-Slalom von Flachau wird live auf DAZN gezeigt. Im Eurosport-Channel wird der gesamte Ski-Weltcup ausgestrahlt, so auch das Rennen unter Flutlicht in Salzburg. Für Neukunden ist ein DAZN-Abo im ersten Monat gratis, das Rennen ist dann im Livestream verfügbar.

In Österreich überträgt wie gewohnt der ORF das Rennen live. Über die TvThek können österreichische User einen Livestream empfangen.

Slalom-Weltcup: Stand nach vier von neun Rennen

Mikaela Shiffrin führt im Slalom-Weltcup vor Petra Vlhova und Katharina Liensberger.

Platz Athletin Punkte 1. Mikaela Shiffrin (USA) 380 2. Petra Vlhova (SVK) 260 3. Katharina Liensberger (AUT) 186 4. Anna Swenn-Larsson (SWE) 155 5. Michelle Gisin (SUI) 151 6. Nina Haver-Löseth (NOR) 142 7. Wendy Holdener (SUI) 130 8. Christina Ackermann (GER) 122 9. Katharina Truppe (AUT) 109 10. Aline Danioth (SUI) 92 11. Lena Dürr (GER) 78 12. Mina Fürst Holtmann (NOR) 73 13. Emelie Wikström (SWE) 73 14. Kristin Lysdahl (NOR) 69 15. Irene Curtoni (ITA) 64 Weiter: 17. Chiara Mair (AUT) 53 19. Katharina Gallhuber (AUT) 48 20. Katharina Huber (AUT) 46 22. Franziska Gritsch (AUT) 39 44. Michaela Dygruber (AUT) 5

Mikaela Shiffrin vs. Petra Vlhova: Spinage-Vorwürfe

Das nächste Duell zwischen Mikala Shiffrin und Petra Vlhova bringt viel Brisanz. Grund sind die aktuellen Beschwerden aus Shiffrins Lager gegen die Coaches der immer stärker werdenden Slowakin.

Ihrer Meinung nach lässt Vlhova-Betreuer Livio Magoni die US-Amerikanerin seit Jahren im Training gezielt auskundschaften. Nicht auch deshalb ist der im Slalom lange als unschlagbar geltenden Shiffrin mit Vlhova eine Gegnerin auf Augenhöhe entstanden.

Ski-Weltcup: Termine der Damen im Jänner

Datum Ort Disziplin Siegerin 04.01.2020 Zagreb (CRO) Slalom Vlhova (SVK) 11.01.2020 Altenmarkt-Zauchensee (AUT) Abfahrt Corinne Suter (SUI) 12.01.2020 Altenmarkt-Zauchensee (AUT) Kombination Federica Brignone (ITA) 14.01.2020 Flachau (AUT) Slalom 18.01.2020 Sestriere (ITA) Riesenslalom 19.01.2020 Sestriere (ITA) Parallel-Riesenslalom 24.01.2020 Bansko (BUL) Abfahrt 25.01.2020 Bansko (BUL) Abfahrt 26.01.2020 Bansko (BUL) Super-G

Charity-Rennen in Flachau: Hermann Maier als Vorläufer

Traditionell mit der "Star Challenge" am Vorabend begann auch 2020 das Programm zum Flutlicht-Weltcupslalom der Damen am Dienstag in Flachau. Bei diesem Charity Event war diesmal Skilegende Hermann Maier den Vorläufer geben. Mit dabei waren auch die Ex-Ski-Asse Frida Hansdotter und Michaela Kirchgasser sowie Society Promis wie Marc Pircher oder Dorian Steidl.

Olympiasieger Maier lebt seit seinem Rücktritt mit seiner Familie eher zurückgezogen. Am Sonntag kritisierte der durch seinen Nagano-Jahrhundertsturz weltberühmt gewordene Ausnahme-Rennfahrer aus Salzburg (47) im Radio Salzburg Cafe die seiner Meinung nach mittlerweile zu große Zahl an Weltcuprennen.

Speziell die Dichte an Veranstaltungen kurz vor Weihnachten sei kontraproduktiv, was man laut Maier an sinkenden Zuschauerzahlen erkennen könne. Zudem sei es früher einfacher gewesen, die richtige Materilabstimmung zu finden, weil die Strecken von oben bis unten vereist worden seien.

Slalom in Flachau: Siegerinnen der letzten Jahre

Jahr Siegerin 2015 Frida Hansdotter 2016 Veronika Velez-Zuzulova 2016* Veronika Velez-Zuzulova 2017 Frida Hansdotter 2018 Mikaela Shiffrin 2019 Petra Vlhova

*Ersatzrennen für Ofterschwang.