Ski-Weltcup: Rennen in China offenbar abgesagt – Saalbach-Hinterglemm Ersatzort?

Der Ski-Weltcup sollte Mitte Februar erstmals in der Geschichte Station in China machen. Aufgrund des Coronavirus dürfte die Reise aber abgesagt werden - und Österreich mit Saalbach-Hinterglemm möglicherweise einspringen.

Bei den Männern würden Mitte Februar zwei Speed-Rennen in Yanqing auf dem Programm stehen. Am 15. Februar ist eine Abfahrt geplant, am 16. Februar ein Super-G. Die Rennen gelten als Generalprobe für die Olympischen Spiele 2022 in Peking.

Doch die Rennen stehen nun unmittelbar vor einer Absage. Die Entwicklungen rund um den sich immer weiter ausbreitenden Coronavirus macht eine An- und Abreise scheinbar unmöglich, zu groß sei die Gefahr aus gesundheitlicher Sicht. Kitzbühel-Sieger Matthias Mayer kündigte gar an, auf einen Start bei den Rennen verzichten zu wollen.

Nun berichtet die Krone, dass Saalbach-Hinterglemm "als Ersatzort bereit" stünde. Am 5. und 6. Februar finden im WM-Austragungsort von 1991 bereits zwei Europacup-Abfahrten statt. Bei der Vergabe abgesagter Rennen geht es häufig um das richtige Timing. Jener Verband, der am schnellsten und zuverlässigsten die Austragung der Rennen garantieren kann, ist im Vorteil.

Offenbar bringt sich der ÖSV mit einem Ersatzort ins Gespräch, wie er das bereits beim abgesagten Riesenslalom von Val d'Isere getan hat. Dieser wird am 1. März in Hinterstoder nachgeholt.

Saalbach-Hinterglemm wäre neben Sölden, Lienz, Altenmarkt-Zauchensee, Flachau, Kitzbühel, Schladming und Hinterstoder bereits der achte Austragungsort in Österreich in der Saison 2019/20.