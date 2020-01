Ski LIVE: Den Herren-Slalom in Zagreb im Livestream & TV sehen

Am Sonntag um 14:10 Uhr (hier geht's zum Ticker) matchen sich die Herren-Asse im Weltcupslalom von Zagreb. SPOX zeigt euch, wie ihr das Event im Livestream, TV sowie im Liveticker verfolgen könnt.

Bei den Herren heißt das Duell Henrik Kristoffersen gegen Alexis Pinturault. Für Österreichs Techniker geht es um den ersten Slalom-Podestrang in diesem Winter.

Der erste Durchgang startet um 14:10 Uhr, die Entscheidung im zweiten Durchgang beginnt um 17:35 Uhr.

Ski Alpin: Weltcup-Programm am heutigen Sonntag

Uhrzeit Disziplin Ort LIVETICKER 14:10 Uhr Slalom Herren, 1.DG Zagreb SPOX 17.35 Uhr Slalom Herren, 2.DG Zagreb SPOX

Ski-Weltcup: TV-Übertragung & Livestream

Über den Eurosport-Channel zeigt DAZN den gesamten Ski-Weltcup live - auch den Slalom-Schlager in Zagreb.

Außerdem zeigt der ORF die Rennen live auf ORF eins und in der TvThek.

Zudem bietet SPOX freilich einen umfangreichen Liveticker zum Event an.

Marcel Hirscher ist Zagreb-Rekordgewinner

Bei den Herren ist Marcel Hirscher mit fünf Siegen Zagreb-Rekordgewinner. Bis seine Nachfolger dieser Zahl gefährlich nahe kommen, wird es noch eine Weile dauern. Die bisherigen zwei Slaloms in der Saison haben sich Hirschers "Kronprinzen" quasi brüderlich aufgeteilt: Henrik Kristoffersen gewann im November in Levi, Alexis Pinturault siegte in Val d'Isere. In Zagreb ist sowohl der Norweger als auch der Franzose noch sieglos.

Für Österreichs Athleten geht es um den ersten Stockerlplatz in einem Slalom seit dem Finale der Saison 2018/19 im März in Soldeu. Damals war Manuel Feller Zweiter hinter dem Franzosen Clement Noel. Der Tiroler könnte auch am Sonntag dabei sein und damit ein Blitz-Comeback nach der Pause wegen eines Bandscheibenvorfalls Anfang Dezember geben.