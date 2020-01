Ski LIVE: Den Herren-Slalom in Madonna di Campiglio im Livestream & TV sehen

Österreichs Slalom-Team der Männer war bisher von Verletzungspech, technischen Fehlern und Material-Missgeschicken geplagt. Diesen Mittwochabend (ab 17:35 Uhr, auf DAZN und im LIVETICKER) soll es in Madonna di Campiglio besser werden. SPOX zeigt, wo man den Slalom in TV, Livestream bzw. Liveticker verfolgen kann.

Vorschau zum Slalom in Madonna di Campiglio

"So schnell wie möglich abhaken. Zum Glück ist gleich wieder ein Rennen", sagte Michael Matt, vergangenen Sonntag nachdem er in Zagreb als Zweiter in der Entscheidung stürzte.

Dass es in der laufenden Saison bisher noch nicht für einen Top-drei-Ergebnis gereicht hat, soll bald vergessen gemacht werden. "Wir können definitiv mehr", sagte Feller. "Die Form ist definitiv da, nur ist heuer im gesamten Team von Anfang an ein bisschen der Wurm drin."

Solche Phasen gebe es manchmal. Wichtig sei, "dass man immer wieder aufsteht, und wenn es hundert-und-einmal ist. Das werden wir definitiv machen, und irgendwann stehen wir hoffentlich alle gemeinsam ganz oben", sagte der Tiroler vor der Abreise nach Italien am Montag. "Jetzt warten wir einmal auf Madonna, dann pfeift es wieder", kündigte Matt an

Ski-Weltcup: TV-Übertragung & Livestream

Über den Eurosport-Channel zeigt DAZN den gesamten Ski-Weltcup live - auch den Schlager des Nachtslaloms in Madonna di Campiglio.

Zudem läuft das Rennen live auf ORF eins und in der TvThek.

Weiters bietet SPOX freilich einen umfangreichen Liveticker zum Event an.

Ski Alpin: Nachtslalom der Herren am heutigen Mittwoch