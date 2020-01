Ski LIVE: Damen-Slalom in Zagreb im Livestream & TV sehen

Am Samstag um 13:00 Uhr (live auf DAZN und im LIVETICKER) matchen sich die Damen-Asse im Weltcupslalom von Zagreb. SPOX zeigt euch, wie ihr das Event im Livestream, TV sowie im Liveticker verfolgen könnt.

Die Favoritenrolle ist vor dem Damen-Slalom in Zagreb am Samstag klar verteilt. Mit 300 Punkten führt die Technik-Koryphäe Mikaela Shiffrin die Slalom-Wertung an - Shiffrin triumphierte in allen drei Saison-Slaloms (Levi, Killington, Lienz) und ist auch in Kroatien die Top-Favoritin.

Die Österreicherinnen dürfen sich vorsichtige Hoffnungen auf das nächste Erfolgserlebnis für Katharina Liensberger machen, die in Lienz Ende Dezember starke Vierte wurde.

Ski Alpin: Weltcup-Programm am heutigen Samstag

Der erste Durchgang startet um 13:00 Uhr, der zweite Durchgang um 16:10 Uhr.

Uhrzeit Disziplin Ort LIVETICKER 13:00 Uhr Slalom Damen, 1.DG Zagreb SPOX 16.10 Uhr Slalom Damen, 2.DG Zagreb SPOX

Ski-Weltcup: TV-Übertragung & Livestream

Über den Eurosport-Channel zeigt DAZN den gesamten Ski-Weltcup live - auch den Slalom-Schlager in Zagreb. Zudem bietet SPOX freilich einen umfangreichen Liveticker zum Event an.

Außerdem zeigt der ORF die Rennen live auf ORF eins und in der TvThek.

Katharina Liensberger freut sich auf Zagreb

In Zagreb will Katharina Liensberger erneut vorne mitfahren: "Auf Zagreb freue ich mich riesig, daran habe ich gute Erinnerungen. Diese Zeit im Jahr ist immer sehr spannend. Es macht Megaspaß."

2018 kam Liensberger am Sljeme auf Platz acht, das bedeutete zum damaligen Zeitpunkt das erste Ergebnis in den Top Ten im Weltcup überhaupt.

Shiffrin kann Schild-Rekord in Zagreb überbieten

Ski-Star Mikaela Shiffrin kämpf am Samstag in Zagreb um ihren fünften Slalom-Triumph an einem Ort. Gemeinsam mit Marlies Raich, die ihre Erfolge unter dem Mädchennamen Schild einfuhr, ist die US-Amerikanerin mit vier Siegen Rekordhalterin.