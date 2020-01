Ski Alpin LIVE: Herren-Super-G in Kitzbühel im Livestream & TV sehen

Heute Freitag startet das Weltcup-Wochenende rund um das wahrscheinlich berühmteste Ski-Rennen der Welt: Das Hahnenkamm-Rennen. Den Anfang macht um 11.30 Uhr der Super-G (LIVE im Eurosport-Channel auf DAZN & im LIVETICKER).

Wenn es in diesem Jahr eine Disziplin gibt, die den ÖSV-Läufern liegt, dann ist es zweifelsohne der Super-G. Von den drei bisherigen Super-Gs, konnte Österreich gleich zwei für sich entscheiden. Matthias Mayer holte sich jenen in Lake Louise, Vincent Kriechmayer siegte in Gröden - Marco Odermatt komplettiert die Liste mit dem Erfolg in Beaver Creek.

So wird man sich auch diesmal berechtigte Hoffnungen auf einen Sieg, zumindest aber einen Podest-Platz machen. Immerhin hat man beim legendären Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel auch das Publikum auf seiner Seite. Mit einer außergewöhnlichen Stimmung kann man beim 80-jährigen Jubiläum auf jeden Fall rechnen.

Ski-Weltcup: TV-Übertragung & Livestream des Hahnenkamm-Rennens

Über den Eurosport-Channel zeigt DAZN den gesamten Ski-Weltcup live - so auch alle Rennen auf der Streif.

Außerdem zeigt der ORF die Rennen live auf ORF eins und in der TvThek.

Uhrzeit Ort Disziplin LIVETICKER TV 11.30 Uhr Kitzbühel (AUT) Super-G Herren SPOX DAZN, ORF

Herren-Super-G auf der Streif: Liveticker

Für alle, die den Klassiker nicht vor dem Fernsehrschirm verfolgen können, bietet sich idealerweise der SPOX-Liveticker an.

Kitzbühel, Super-G: Startliste der ÖSV-Fahrer

Insgesamt gehen acht Österreicher an den Start. Die Nummern:

2: Christian Walder

9: Vincent Kriechmayr

10: Max Franz

11: Matthias Mayer

33: Stefan Babinsky

37: Daniel Danklmaier

48: Otmar Striedinger

50: Johannes Kröll

Ski Alpin: Weltcup-Kalender der Herren im Jänner

Datum Ort Disziplin Sieger 05.01.2020 Zagreb (CRO) Slalom Noel (FRA) 08.01.2020 Madonna di Campiglio (ITA) Slalom Yule (SUI) 11.01.2020 Adelboden (SUI) Riesenslalom Kranjec (SVN) 12.01.2020 Adelboden (SUI) Slalom Yule (SUI) 17.01.2020 Wengen (SUI) Kombination Mayer (AUT) 18.01.2020 Wengen (SUI) Abfahrt Beat Feuz (SUI) 19.01.2020 Wengen (SUI) Slalom Clement Noel (FRA) 24.01.2020 Kitzbühel (AUT) Super-G 25.01.2020 Kitzbühel (AUT) Abfahrt 26.01.2020 Kitzbühel (AUT) Slalom 28.01.2020 Schladming (AUT) Slalom

Weltcup: Stand im Super-G der Männer