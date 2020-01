Ski Alpin LIVE: Herren-Riesenslalom (Adelboden) & Damen-Abfahrt (Altenmarkt-Zauchensee) im Livestream & TV sehen

Am Samstag geht es mit dem Weltcup weiter. Die Herren machen den Auftakt, der Riesenslalom in Adelboden steht auf dem Programm (LIVE ab 10:30 Uhr im Eurosport-Channel auf DAZN & Liveticker). Für die Damen geht es hingegen nach Altenmarkt-Zauchensee, wo die Abfahrt ansteht (ab 11:45 Uhr im Eurosport-Channel auf DAZN & im LIVETICKER).

Ski Alpin: Weltcup-Programm am heutigen Samstag

Das Wochenende startet mit dem 1. Durchgang beim Riesenslalom der Herren um 10.30 Uhr. Daraufhin geht es mit der Damen-Abfahrt um 11:45 Uhr weiter. Anschließend folgt der 2. Lauf des Herren-Riesenslaloms um 13:30 Uhr.

Uhrzeit Disziplin Ort LIVETICKER und TV 10.30 Uhr Riesenslalom Herren, 1.DG Adelboden SPOX, DAZN 11.45 Uhr Abfahrt Damen Altenmarkt-Zauchensee SPOX, DAZN 13.30 Uhr Riesenslalom Herren, 2.DG Adelboden SPOX, DAZN

Ski-Weltcup: TV-Übertragung & Livestream

Über den Eurosport-Channel zeigt DAZN den gesamten Ski-Weltcup live - auch die Rennen am Samstag von Adelboden und Altenmarkt-Zauchensee.

Außerdem zeigt der ORF die Rennen live auf ORF eins und in der TvThek.

ÖSV-Aufgebot für den Riesentorlauf der Herren in Adelboden:

Riesenslalom am Samstag: Matthias Mayer, Marco Schwarz, Roland Leitinger, Stefan Brennsteiner, Dominik Raschner, Magnus Walch, Patrick Feurstein, Michael Matt

Michalel Walchhofer wird "Chef" in Altenmarkt-Zauchensee

Mit der Rückkehr des Damen-Weltcups nach Altenmarkt-Zauchensee hat auch Ex-Rennläufer Michael Walchhofer einen neuen Job übernommen. Der Abfahrts-Weltmeister von 2003 folgt Alex Rainer als Chef des Organisations-Komitees nach und ist damit nun "Boss" der Rennen in seiner Heimat im Salzburger Pongau. Dort will man sich mit Walchhofer an der Spitze als Klassiker im Damen-Weltcup etablieren.

Zauchensee hat sich bisher mit St. Anton und Bad Kleinkirchheim abgewechselt, kam damit nur alle drei Jahre zum Zug. Künftig gibt es aber nur noch das Wechselspiel mit dem Ort am Arlberg, also einen Zweijahresrhythmus. Trotzdem werden in den Zwischenjahren Europacuprennen ausgetragen, um organisatorisch in Übung zu bleiben.

Ski Alpin: Weltcup-Kalender im Jänner

Der Herren:

Datum Ort Disziplin Sieger 05.01.2020 Zagreb (CRO) Slalom Noel (FRA) 08.01.2020 Madonna di Campiglio (ITA) Slalom Yule (SUI) 11.01.2020 Adelboden (SUI) Riesenslalom 12.01.2020 Adelboden (SUI) Slalom 17.01.2020 Wengen (SUI) Kombination 18.01.2020 Wengen (SUI) Abfahrt 19.01.2020 Wengen (SUI) Slalom 24.01.2020 Kitzbühel (AUT) Super-G 25.01.2020 Kitzbühel (AUT) Abfahrt 26.01.2020 Kitzbühel (AUT) Slalom 28.01.2020 Schladming (AUT) Slalom

Der Damen: