Ski Alpin LIVE: Herren-Abfahrt (Wengen) & Damen-Riesentorlauf (Sestriere) im Livestream & TV sehen

Am heutigen Samstag stehen im Ski-Weltcup zwei Klassiker auf dem Programm. Die Herren hauen sich in der Wengen-Abfahrt übers Lauberhorn, in Sestriere findet der Riesenslalom der Damen statt (beides LIVE im Eurosport-Channel auf DAZN & im LIVETICKER).

Die Wengen-Abfahrt beschreibt ÖSV-Speedspezialist Matthias Mayer als "Traum" für jeden Fahrer. Vincent Kriechmayr freut sich: "Die Piste präsentiert sich so gut wie noch nie zuvor, es ist wirklich herausfordernd. Gleichmäßig und sehr kompakt. Stellenweise ist sehr viel Wasser drinnen, aber wirklich hochinteressant und sehr schön. Das wird eine Challenge."

Bei den Damen ist die Favoritenrolle nicht ganz klar verteilt. Den letzten Riesenslalom gewann zwar Mikaela Shiffrin in Lienz, zuletzt kamen bei der Ausnahmeathletin aber Selbstzweifel auf.

Der RTL in Courchevel ging an Federica Brignone, in Killington siegte Marta Bassino und in Sölden Alice Robinson - damit gab es in vier Rennen vier verschiedene Siegerinnen.

ÖSV-Aufgebot für die Herren-Abfahrt

Matthias Mayer, Vincent Kriechmayr, Max Franz, Daniel Danklmaier, Otmar Striedinger, Johannes Kröll, Christian Walder, Stefan Babinsky

Ski Alpin: Weltcup-Programm am heutigen Samstag

Der Samstag startet mit dem ersten Durchgang im Damen-Riesentorlauf. Anschließend folgt die Herren-Abfahrt in Wengen, bis in Sestriere im zweiten Durchgang die Entscheidung fällt.

Uhrzeit Disziplin Ort LIVETICKER und TV 10:55 Uhr Damen-RTL, 1.DG Sestriere SPOX, DAZN 12:25 Uhr Herren-Abfahrt Wengen SPOX, DAZN 14:05 Uhr Damen-RTL, 2.DG Sestriere SPOX, DAZN

Ski-Weltcup: TV-Übertragung & Livestream

Über den Eurosport-Channel zeigt DAZN den gesamten Ski-Weltcup live - auch die Rennen in Wengen und Sestriere.

Außerdem zeigt der ORF die Rennen live auf ORF eins und in der TvThek.

Ski Alpin: Weltcup-Kalender im Jänner

Der Herren:

Datum Ort Disziplin Sieger 05.01.2020 Zagreb (CRO) Slalom Noel (FRA) 08.01.2020 Madonna di Campiglio (ITA) Slalom Yule (SUI) 11.01.2020 Adelboden (SUI) Riesenslalom Kranjec (SVN) 12.01.2020 Adelboden (SUI) Slalom Yule (SUI) 17.01.2020 Wengen (SUI) Kombination Mayer (AUT) 18.01.2020 Wengen (SUI) Abfahrt 19.01.2020 Wengen (SUI) Slalom 24.01.2020 Kitzbühel (AUT) Super-G 25.01.2020 Kitzbühel (AUT) Abfahrt 26.01.2020 Kitzbühel (AUT) Slalom 28.01.2020 Schladming (AUT) Slalom

Der Damen: