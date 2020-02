Ski Alpin LIVE: Damen-Super-G (Sotschi) & Herren-Riesentorlauf (Garmisch-Partenkirchen) im Livestream & TV sehen

Das Weltcup-Wochenende in Russland und Deutschland findet heute Sonntag sein Ende, wenn die Herren im Garmisch-Riesentorlauf und die Damen im Super-G von Sotschi (beides LIVE im Eurosport-Channel auf DAZN & im LIVETICKER) ran müssen.

Der Ski-Weltcup geht mit großen Schritten weiter, diesmal in Russland und Deutschland. Am heutigen Sonntag dürfen zuerst die Damen in Sotschi an den Start, wo genauso wie letztes Wochenende (Bansko) ein Super-G ansteht. Eben jenen konnte Mikaela Shiffrin gewinnen, die damit einen Monat ohne Sieg ad acta legte. Für Österreich hält wohl Nicola Schmidhofer die besten Karten auf einen Podestplatz.

Bei den Herren sind wieder die Techniker am Werk, diesmal im Riesentorlauf von Garmisch-Partenkirchen. Den letzten Riesenslalom der Herren konnte Zan Kranjec für sich entscheiden, allerdings hatte jeder Herren-RTL diese Saison bislang ein anderen Sieger. Für Spannung ist also definitiv gesorgt, Österreicher mit Siegchancen gibt es hier allerdings kaum.

Ski Alpin: Weltcup-Programm am heutigen Sonntag

Der Sonntag startet mit dem Damen-Super-G in Sotschi. Anschließend folgt der Herren-Riesentorlauf von Garmisch-Partenkirchen.

Uhrzeit Disziplin Ort LIVETICKER und Stream 09:00 Uhr Damen-Super-G Sotschi SPOX, DAZN 10:30 Uhr Herren-RTL, 1. DG Garmisch SPOX, DAZN 13:30 Uhr Herren-RTL, 2.DG Garmisch SPOX, DAZN

Ski-Weltcup: TV-Übertragung & Livestream

Über den Eurosport-Channel zeigt DAZN den gesamten Ski-Weltcup live - auch die Rennen in Garmisch-Partenkirchen und Sotschi.

Außerdem zeigt der ORF die Rennen live auf ORF eins und in der TvThek.

ÖSV-Aufgebot für den Herren-Riesenslalom

Marco Schwarz

Roland Leitinger

Matthias Mayer

ÖSV-Aufgebot für den Damen-Super-G

Nicole Schmidhofer

Stephanie Venier

Nina Ortlieb

Tamara Tippler

Mirjam Puchner

Ramona Siebenhofer

Anna Veith

Ricarda Haaser

Ski Alpin: Weltcup-Kalender im Februar

der Herren

Datum Ort Disziplin Sieger 01.02.2020 Garmisch-Partenkirchen (GER) Abfahrt Thomas Dreßen 02.02.2020 Garmisch-Partenkirchen (GER) Riesenslalom 08.02.2020 Chamonix (FRA) Slalom 09.02.2020 Chamonix (FRA) Parallel-Riesenslalom 15.02.2020 Yanqping (CHN) Abfahrt abgesagt 16.02.2020 Yanqping (CHN) Super-G abgesagt 22.02.2020 Yuzawa Naeba (JAP) Riesenslalom 23.02.2020 Yuzawa Naeba (JAP) Slalom 28.02.2020 Hinterstoder (AUT) Kombination 29.02.2020 Hinterstoder (AUT) Super-G 01.03.2020 Hinterstoder (AUT) Riesenslalom

