Ski Alpin LIVE: Damen-Kombination (Altenmarkt-Zauchensee) & Herren-Slalom (Adelboden) im Livestream & TV sehen

Am heutigen Sonntag stehen für Damen sowie Herren in Adelboden und Altenmarkt-Zauchensee jeweils gleich zwei Durchgänge auf dem Programm. Die Damen starten mit der Kombination, die Herren folgen daraufhin mit dem Slalom (LIVE im Eurosport-Channel auf DAZN & im LIVETICKER).

Jetzt ein neues Konto bei DAZN eröffnen und im ersten Monat den kompletten Ski-Weltcup gratis im Eurosport-Channel live mitverfolgen!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Enttäuschender ÖSV bei Damen-Abfahrt in Altenmarkt-Zauchensee

Nachdem in der Zauchensee-Abfahrt die größte Chance vergeben wurde, wird man auf den ersten Weltcup-Heimsieg der ÖSV-Damen seit drei Jahren wohl länger warten müssen. Denn in der Alpinen Kombination zählt man am Sonntag unter dem Gamskogel nicht zu den Favoriten. Erstmals gilt auch bei den Damen die neue Startregel, wonach die Speed-Siegerin auch Startnummer 1 im Slalom hat.

Die Schweizerin Michelle Gisin ist als Olympiasiegerin eine Mitfavoritin und will gemeinsam mit Landsfrau und Zweifach-Weltmeisterin Wendy Holdener auch die Führung im Nationencup ausbauen. Um den Sieg matchen sie sich am Sonntag (9.15/11.45 Uhr) vor allem mit Mikaela Shiffrin, Petra Vlhova und Federica Brignone. "Im Slalom ist es diesen Winter schon sehr gut gelaufen. Heute habe ich gezeigt, dass ich auch im Speed super drauf bin", sagte Gisin nach Platz drei in der Abfahrt.

Schwache Ausbeute für Österreich bei Zauchensee-Kombination auf

In Zauchensee bildet ein Super-G Teil eins, mit einer Startzeit von 9.15 Uhr wird das ein Fall für Frühaufsteher. "Wir sind das gewohnt, oft schon um halb sieben Uhr im Dunklen zum Training auf der Piste", hat Ricarda Haaser damit kein Problem. Aktuell erfolgreichste Kombiniererin ist Brignone. Die Italienerin hat drei der jüngsten fünf Kombis gewonnen, meist haben Shiffrin und/oder Vlhova dabei aber gefehlt.

Österreichs Damen haben in bisher vier Zauchensee-Kombis zwar fünf Podestplätze geholt, ein Sieg ist aber noch nie gelungen. Das letzte ÖSV-Kombi-Podium allgemein liegt bald drei Jahre zurück (Michaela Kirchgasser 3. in Crans Montana 2017), der letzte Sieg durch Anna Veith sogar noch zwei Jahre länger. Wenigstens für Top-sechs-Plätze haben zuletzt Haaser, Siebenhofer sowie die derzeit verletzt fehlenden Christina Ager und Stephanie Brunner gesorgt.

© GEPA

Ski Alpin: Weltcup-Programm am heutigen Sonntag

Der Sonntag startet mit dem 1. Durchgang der Damen-Kombination. Daraufhin geht es mit dem ersten Lauf der Herren im Slalom um 10:30 Uhr weiter. Anschließend folgt der zweite Durchgang der Damen (11:45 Uhr). Das Wochnenede schließen letztelich die Herren mit dem 2. Durchlauf ab.

Uhrzeit Disziplin Ort LIVETICKER und TV 09.15 Uhr Damen-Kombination, 1.DG Altenmarkt-Zauchensee SPOX, DAZN 10.30 Uhr Herren-Slalom, 1. DG Adelboden SPOX, DAZN 11.45 Uhr Damen-Kombination, 2.DG Altenmarkt-Zauchensee SPOX, DAZN 13.30 Uhr Herren-Slalom, 2. DG Adleboden SPOX, DAZN

Ski-Weltcup: TV-Übertragung & Livestream

Über den Eurosport-Channel zeigt DAZN den gesamten Ski-Weltcup live - auch die Rennen am Sonntag von Adelboden und Altenmarkt-Zauchensee.

Außerdem zeigt der ORF die Rennen live auf ORF eins und in der TvThek.

ÖSV-Aufgebot für den Slalom der Herren in Adelboden:

Slalom am Sonntag: Marco Schwarz, Michael Matt, Manuel Feller, Johannes Strolz, Marc Digruber, Adrian Pertl, Fabio Gstrein, Matthias Graf

Ski Alpin: Weltcup-Kalender im Jänner

Der Herren:

Datum Ort Disziplin Sieger 05.01.2020 Zagreb (CRO) Slalom Noel (FRA) 08.01.2020 Madonna di Campiglio (ITA) Slalom Yule (SUI) 11.01.2020 Adelboden (SUI) Riesenslalom Kranjec (SVN) 12.01.2020 Adelboden (SUI) Slalom 17.01.2020 Wengen (SUI) Kombination 18.01.2020 Wengen (SUI) Abfahrt 19.01.2020 Wengen (SUI) Slalom 24.01.2020 Kitzbühel (AUT) Super-G 25.01.2020 Kitzbühel (AUT) Abfahrt 26.01.2020 Kitzbühel (AUT) Slalom 28.01.2020 Schladming (AUT) Slalom

Der Damen: