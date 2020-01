Schladming-Nightrace: Flitzerin von Sicherheitskräften abgeführt

Eine Flitzerin hat beim Nachtslalom in Schladming für Aufregung gesorgt. Die nur spärlich bekleidete Frau lief im zweiten Durchgang während der Fahrt des Südtirolers Alex Vinatzer auf die Strecke und löste unmittelbar vor dem Südtiroler die Zeitnahme im Ziel aus.

Durch die zu früh ausgelöste Zeit wähnte sich Vinatzer in Führung, kurz darauf wurde die Zeit aber korrigiert.

© GEPA

Die Flitzerin hielt ein Schild hoch, auf dem "RIP Kobe 24 #Legend" zu lesen war. Sie erinnerte an die kürzlich verstorbene US-Basketball-Legende Kobe Bryant. Der Ex-NBA-Star war am Wochenende bei einem Hubschrauberabsturz in Kalifornien ums Leben gekommen.

Laut ORF soll es sich bei der Flitzerin um das amerikanische Model Kinsey Wolanski handeln. Sie wurde im Ziel von Sicherheitskräften abgeführt und trat auch schon in der Fußball-Champions-League beim Finalspiel zwischen Tottenham und Liverpool in Erscheinung.

Seither kann sich Wolanski über 3,4 Millionen Instagram-Follower freuen. Nach dem Nightrace in Schladming dürften ein paar hinzukommen.

