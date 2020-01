Aksel Lund Svindal exklusiv: „Wegen Kitzbühel musste ich meine Karriere beenden“

Mit Aksel Lund Svindal hat einer der größten Skirennfahrer der Geschichte im vergangenen Februar seinen Rücktritt bekanntgegeben. "Wegen Kitzbühel musste ich meine Karriere beenden", erklärt er im Interview mit SPOX vor dem Rennwochenende auf der Streif.

Denn 2016 kam er beim Hahnenkammrennen nach dem Sprung von der Hausbergkante schlimm zu Sturz. Der Norweger überschlug sich, flog in die Fangzäune und riss sich dabei das Kreuzband. "Es passierte an einer Stelle, bei der man auf keinen Fall stürzen will", sagt Svindal über den Sturz, der aus seiner Sicht "bestimmt der schlimmste Moment" auf der Streif war.

Die Konsequenzen der Verletzung spüre er noch heute. "Ich habe nach wie vor Probleme in meinem Knie und muss aufpassen, dass ich es nicht übertreibe. Wenn ich Ski fahren gehe, muss ich es zusätzlich schützen", erklärt er. Deshalb war eine Fortsetzung seiner Karriere nach der Ski-WM in Aare 2019 nicht mehr möglich. "Ich war zwar mit 36 schon in einem Alter, wo ein Rücktritt normal ist. Letztlich gaben aber die Schmerzen den Ausschlag."

Aksel Lund Svindal: "Kitzbühel-Mythos aus einem guten Grund"

Mit seinem Karriereende kann der 13-fache Medaillengewinner bei Großereignissen aber gut leben. "Ich muss aber sagen: Es ist nur ein kaputtes Knie. Wenn ich etwa an den Sturz von Hans Grugger denke, bei dem auch der Kopf etwas abbekam, relativiert das alles."

Der ÖSV-Athlet kam im Training zur Abfahrt 2011 so schlimm zu Sturz, sodass er nie wieder in den Weltcup zurückkehren konnte. "Da ist ein Knie eine Kleinigkeit. Ich hatte Glück in meiner Karriere", sagt Svindal, obwohl er sich 2007 in Beaver Creek bei einem Trainingssturz selbst beinahe lebensgefährlich verletzte.

"Kitzbühel hat seinen Mythos aus einem guten Grund", warnte Svindal. "Die Strecke ist verdammt schwierig."

Abfahrt in Kitzbühel: Die schlimmsten Stürze auf der Streif - One Hell of a Ride © GEPA 1/22 Die Streif in Kitzbühel gilt als die schwierigste Abfahrt der Herren im alpinen Ski-Weltcup - eine Chronologie der schwersten und spektakulärsten Streif-Unfälle seit 1987 und ihre Folgen. © GEPA 2/22 23.1.1987: Der Kanadier Todd Brooker kommt bei der Einfahrt zum Zielhang zu Sturz. Er erleidet eine Gehirnerschütterung, einen Nasenbeinbruch, Gesichtsverletzungen und eine Knieverletzung und beendet am Saisonende seine Karriere. © GEPA 3/22 14.1.1989: Brian Stemmle zieht sich bei der Steilhang-Ausfahrt lebensgefährliche Verletzungen zu und liegt tagelang auf der Intensivstation. Stemmle kehrt Jahre später sogar wieder zurück, muss nach einem weiteren Kitz-Sturz aber seine Karriere beenden. © GEPA 4/22 9.1.1991: Bill Hudson wird die Mausefalle zum Verhängnis. Bei einem schweren Sturz erleidet er einen Schulterblattbruch, eine Fraktur des vierten Brustwirbelkörpers, einen Speichenbruch links sowie Lungenverletzungen. © GEPA 5/22 14.1.1995: Der Italiener Pietro Vitalini verschneidet an der Hausbergkante, wird über das Sicherheitsnetz geschleudert und stürzt weit den Hang hinunter. Dank tagelangem Schneefall bleibt Vitalini wie durch ein Wunder unverletzt. © GEPA 6/22 10.1.1996: Im Training stürzen mehrere Läufer wie Andreas Schifferer, Pepi Strobl oder Lasse Kjus schwer. Schifferer erleidet beim Sturz am Zielsprung ein Schädel-Hirn-Trauma und liegt drei Tage im Koma. © GEPA 7/22 23.1.1998: Der heutige ÖSV-Speedchef der Damen Roland Assinger prallt in der zweiten Sprintabfahrt gegen eine Streckenbegrenzung und muss verletzt ins Krankenhaus geflogen werden. Die Karriere ist zu Ende. © GEPA 8/22 21.1.1999: Patrick Ortlieb erleidet bei einem Sturz an der Hausbergkante u.a. einen Trümmerbruch im rechten Oberschenkel. Die Karriere des Olympiasiegers ist vorzeitig zu Ende. © GEPA 9/22 20.1.2005: Der Österreicher Thomas Graggaber erleidet bei einem Trainingssturz Serienrippenbrüche sowie schwer Verletzungen an Schulter und Lunge. Seine Karriere ist zu Ende. © GEPA 10/22 16.1.2008: Andreas Buder zieht sich beim Trainings-Sturz auf der Streif u.a. einen Bruch des rechten Schienbeinkopfes zu und muss sechs Monate pausieren. Der Niederösterreicher erfängt sich davon nie mehr richtig. © GEPA 11/22 19.1.2008: Der US-Amerikaner Scott Macartney stürzt beim umstrittenen Zielsprung schwer. Macartney wird wegen eines Schädel-Hirn-Traumas in künstliches Koma versetzt. Erst im Dezember 2008 gibt er in der Abfahrt in Lake Louise sein Comeback. © GEPA 12/22 22.1.2009: Daniel Albrecht stürzt im Training beim Zielsprung schwer, erleidet ein Schädel-Hirn-Trauma und eine Lungenquetschung und liegt drei Wochen im künstlichen Koma. Erst 22 Monate später kehrt er in den Weltcup zurück. © GEPA 13/22 21.1.2011: Hans Grugger verliert beim Mausefalle-Sprung die Kontrolle, schlägt bei der Landung mit dem Kopf. Er erleidet schwere Kopf- und Brustkorbverletzungen, befindet sich in Lebensgefahr und wird fünfeinhalb Stunden notoperiert. © GEPA 14/22 22.1.2011: Nur einen Tag nach Gruggers Horror-Crash kommt Siegmar Klotz in der Traverse in Rücklage und kracht in die Fangnetze. Er wird mit dem Hubschrauber abtransportiert, kommt mit einem Handgelenksbruch davon. War später Skicrosser, heute Freeskier. © GEPA 15/22 22.1.2013: Andrej Jerman kommt zu Sturz, will weiterfahren, bricht aber auf der Rennpiste zusammen und wird mit dem Helikopter abtransportiert. Mit einer Gehirnerschütterung kommt er glimpflich davon, gibt aber wenige Tage später seinen Rücktritt bekannt. © GEPA 16/22 26.1.2013: Peter Fill rutschte in der Steilhang-Ausfahrt zu weit nach außen und überschlägt sich auf jener Begrenzung, wo Bode Miller einst spektakulär entlangfuhr, vogelwild. Fill bleibt allerdings unverletzt. © GEPA 17/22 20.1.2015: Der Südtiroler Christof Innerhofer kracht im Training bei der Steilhangausfahrt mit 100 km/h in die Fangnetze und erleidet ein Schleudertrauma. Er bestreitet die Rennen und wird im Super-G Neunter und in der Abfahrt Sechster. © GEPA 18/22 19.1.2016: Max Franz kommt nach der Hausbergkante zu Sturz, fliegt ins Netz und zieht sich einen Kapseleinriss im linken Kniegelenk, einen Riss des vorderen Syndesmosebandes im linken Sprunggelenk und eine Absprengung am Mondbein am linken Handgelenk zu. © GEPA 19/22 21.1.2016: Im zweiten Training wird an fast der gleichen Stelle der Tiroler Florian Scheiber abgeworfen. Die Diagnose lautet Riss des vorderen Kreuzbandes und Riss des inneren und äußeren Meniskus im rechten Knie. © GEPA 20/22 23.1.2016: Die Abfahrt wird zur Sturz-Orgie. Genau am Übergang von Kompression zur Schrägfahrt erwischt es der Reihe nach die Österreicher Georg Streitberger und Hannes Reichelt sowie den Norweger Aksel Lund Svindal. © GEPA 21/22 23.1.2016: Die Folgen der Abflüge sind erschreckend: Für den im Gesamtweltcup führenden Svindal und auch Streitberger ist die Saison vorbei, beide erleiden einen Riss des vorderen Kreuzbandes und des Meniskus im rechten Knie. © getty 22/22 25.1.2018: Alexander Köll, ein für Schweden startender Osttiroler, kommt in der Traversenausfahrt zu Sturz. Er wird mächtig ausgehoben und kracht auf die Körperseite. Außer Luftknappheit zeigte die Diagnose aber keine heftigen Verletzungen.

Svindal über Kitzbühel: "Sogar Marco Büchel brauchte Ruhe"

Aufgrund der herausfordernden Piste sei die Atmosphäre am Start von Kitzbühel ganz speziell, wie Svindal weiß. "Es ist komplett ruhig - vergleichbar mit einem Olympia- oder WM-Rennen - weil ein Sieg so viel Bedeutung hat. Die Spitzenfahrer sind viel konzentrierter als sonst, weil sie für einen Sieg großes Risiko eingehen müssen."

"Als ich noch jünger war, habe ich trotzdem versucht, ein bisschen mit den Kollegen zu reden. Sogar Marco Büchel - einer, der eigentlich immer redet - hat mir nur kurz gesagt, dass er nervös ist und Ruhe braucht. Das hat auch meine Stimmung beeinflusst."

Svindal bestritt zwölf Abfahrten auf der Streif, nur einmal schaffte er als Zweiter den Sprung aufs Podium. Im Super-G lief es bedeutend besser: 2013, 2016 und 2018 holte er jeweils den Sieg, drei weitere Male fuhr er in die Top-3. Der zweifache Gesamtweltcupsieger ist heute Hotelbesitzer, Unternehmer und Buchautor.

Das gesamte Interview mit Aksel Lund Svindal gibt es in der kommenden Woche auf SPOX zu lesen.

Aksel Lund Svindal: Erfolge seiner Ski-Karriere