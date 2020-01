Adelboden: Schweizer dominieren Herren-Slalom - Marco Schwarz in Lauerstellung

Nach einem starken ersten Durchgang grüßt der Schweizer Daniel Yule beim Heim-Rennen von der Spitze. Hinter ihm reihten sich Celement Noel (FRA) und Ramon Zenhäusern (SUI) ein.

Das schweizer Team überragte vor heimischer Kulisse beim ersten Lauf des Herren-Slaloms in Adelboden. Vier der ersten fünf gingen an den Gastgeber des Rennens. Als beste Österreicher landeten Marco Schwarz (7.), Michael Matt (10.) und Manuel Feller (14.) auf Positionen, von denen man später den Sprung nach oben wagen will.

Zwischenstand beim Herren-Slalom nach 24 Läufern

Platz Läuferin Zeit 1. Daniel Yule (SUI) 53.15 2. Clement Noel (FRA) + 0.25 3. Ramon Zenhäusern (SUI) + 0.33 Weiters: 7. Marco Schwarz (AUT) + 0.59 10. Michael Matt (AUT) + 0.76 14. Manuel Feller (AUT) + 0.96

© GEPA

Adelboden, Slalom der Herren: TV-Übertragung, Livestream und Liveticker

Der Herren-Slalom wird über den Eurosport-Channel live auf DAZN übertragen. Beim zweiten Durchgang fällt die Entscheidung - Start ist um 13:30 Uhr.

In Österreich gibt es den 2. Lauf außerdem live auf ORF und in der TVthek.