Verletzungspech! ÖSV-Skirennläufer Manuel Feller verpasst Weltcup-Riesentorlauf in Beaver Creek

Skirennläufer Manuel Feller wird beim Weltcup-Riesentorlauf in Beaver Creek am kommenden Sonntag nicht an den Start gehen können. Der Tiroler hat in den USA einen Bandscheibenvorfall im Bereich der Lendenwirbelsäule erlitten und wird Donnerstag die Heimreise antreten.

Wie tags zuvor beim Trainingssturz von Matthias Mayer hatte das Unheil auch bei Feller beim Riesentorlauf-Training in Vail seinen Lauf genommen. Der 27-Jährige verspürte schon bei der ersten Fahrt einen stechenden Schmerz und brach das Training sofort ab. Danach begab sich der Österreicher zur Abklärung in die Steadman Clinic.

Das Training der ÖSV-Riesentorlaufgruppe hatte in Copper Mountain unweit von Vail stattgefunden. Nach einer MR-Untersuchung wurde bei Feller ein akuter Bandscheibenvorfall diagnostiziert. Wie lange die Pause bzw. der Ausfall für den Technik-Spezialisten dauert, war vorerst nicht abschätzbar. Für Feller wird der Vorarlberger Magnus Walch nachnominiert.