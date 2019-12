Skispringen heute live: Vierschanzentournee in Oberstdorf im TV, Livestream und Liveticker

Jahresausklang heißt im Skispringen auch Vierschanzentournee. Deshalb startet mit heute Sonntag auch das erste der vier Springen, ganz klassisch in Oberstdorf (ab 17.30 Uhr auf DAZN und im SPOX-Liveticker). Auch die österreichischen Springer machen sich Hoffnungen auf den Gesamtsieg. SPOX erklärt euch, wie Ihr das Auftaktspringen im TV und Livestream verfolgen könnt.

Vor allem Stefan Kraft zählt zu den großen Favoriten aus Österreich, dies will der 26-Jährige gleich zum Auftakt in Oberstdorf unter Beweis stellen. Und die Schanze liegt ihm, wie zwei Tagessiege (2014 und 2016) sowie die Ränge drei im Vorjahr und vier (2017) untermauern. Der bisher letzte österreichische Tourneesieger (2014/15) will kurz vor Silvester ein Feuerwerk abbrennen. "Ich habe schon gezeigt, dass mir auch Raketen gelingen können, wo ich den anderen einige Meter abnehmen kann."

Zu den weiteren Topfavoriten zählen der Weltcup-Führende Ryoyu Kobayashi, sowie Karl Geiger, Kamil Stoch, Daniel-Andre Tande und mit Philipp Aschenwald auch ein weiterer Österreicher.

Vierschanzentournee: Auftaktspringen in Oberstdorf im TV und Livestream sehen

Ebenfalls ganz traditionell hält der ORF die Rechte an der Vierschanzentournee, so auch in Oberstdorf. Dort steigt man bereits um 16.30 Uhr und somit eine Stunde vor Start in die Berichterstattung ein.

Nicht nur im öffentlich-rechtlichen Rundfunk könnt Ihr das Springen in Oberstdorf sehen. Auch der Eurosport-Channel auf DAZN zeigt alle Springen der Tournee live.

Die Vierschanzentournee im Liveticker

In unserem ausführlichen Liveticker verpasst Ihr kein Highlight aus Oberstdorf.

Vierschanzentournee - Oberstdorf: Der Terminplan

Das Springen in Oberstdorf findet am 28. und 29. Dezember statt.

Datum Uhrzeit Ereignis 27.12.2019 19 Uhr Offizielle Eröffnung 28.12.2019 12 Uhr Stadioneinlass 14.30 Uhr Offizielles Training 16.30 Uhr Qualifikation 29.12.2019 13 Uhr Stadioneinlass 16 Uhr Probedurchgang ab 17.30 Uhr Wertungsdurchgänge im Anschluss Siegerehrung

Vierschanzentournee 19/20: Datum, Termine und Austragungsorte

Ort Datum Wettkampf Schanze Oberstdorf 28.12.19, ab 16.30 Uhr Qualifikation Schattenbergschanze 29.12.19, ab 17.30 Uhr Wertungsdurchgänge Garmisch-Partenkirchen 31.12.19, ab 14 Uhr Qualifikation Große Olympiaschanze 01.01.20, ab 14 Uhr Wertungsdurchgänge Innsbruck 03.01.20, ab 14 Uhr Qualifikation Bergiselschanze 04.01.20, ab 14 Uhr Wertungsdurchgänge Bischofshofen 05.01.20, ab 16.30 Uhr Qualifikation Paul-Außerleitner-Schanze 06.01.20, ab 17.15 Uhr Wertungsdurchgänge

Vierschanzentournee: Die letzten Sieger