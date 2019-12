Ski-Weltcup heute live: Abfahrt der Herren in Bormio im Livestream & Liveticker

Nach einer kurzen Weihnachtspause setzten die alpinen Herren ihre Weltcup-Saison schon am heutigen Freitag mit der Abfahrt in Bormio (11.30 Uhr im Eurosport-Channel live auf DAZN und im LIVETICKER) fort.

Da die Abfahrt von Gröden am vergangenen Samstag witterungsbedingt abgesagt werden musste, bekam Bormio kurzerhand den Zuschlag für eine zweite Abfahrt. Diese wird schon am Freitag ausgetragen, allerdings auf verkürzter Strecke, um Rücksicht auf das intensive Rennprogramm der Athleten zu nehmen. Am Samstag folgt dann die Original-Abfahrt, am Sonntag eine Kombination.

Abfahrt von Bormio: TV-Übertragung & Livestream

Das Rennen am Freitag startet um 11.30 Uhr. Es wird im deutschsprachigen Raum live auf Eurosport übertragen, daher gibt es auf DAZN auch einen eigenen Channel zum Rennen im Livestream.

Außerdem ist das Rennen im deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehen sowie im ORF zu sehen, dort auch in der TvThek. Der ORF überträgt das Rennen mit folgender Besetzung:

Kommentar : Thomas König

: Thomas König Co-Kommentar : Hans Knauss

: Hans Knauss Moderation: Rainer Pariasek

LIVETICKER: Herren-Abfahrt von Bormio live

All jene, die das Rennen nicht live sehen können, werden mit dem SPOX-LIVETICKER mit Updates zum Rennen versorgt.

Abfahrts-Weltcup: Zwischenstand nach zwei Rennen

Beat Feuz trägt nach seinem Sieg in Beaver Creek das rote Trikot.