Ski LIVE: Herren-Kombination (Bormio) & Damen-Slalom (Lienz) im Livestream & TV sehen

Am Sonntag setzen die Damen und Herren ihren Weltcup-Winter fort. In Bormio steigt erst der Slalom der Damen (1. Durchgang um 9.55 Uhr im Eurosport-Channel auf DAZN & im LIVETICKER) und anschließend folgt die Herren-Kombination (10.55 Uhr im Eurosport-Channel auf DAZN & im LIVETICKER).

Am Sonntag steigt die erste Herren-Kombination der Saison 19/20. In der vorherigen Winterzeit dominierte auch in dieser Disziplin der mittlerweile pensionierte Marcel Hirscher, gefolgt von Alexis Pinturault und Henrik Kristoffersen. Vincent Kriechmayr war Österreichs zweiterfolgreichster Kombinierer.

Die ersten beiden Slaloms in der laufenden Saison in Levi und Killington gingen an Mikaela Shiffrin. Zuletzt haderte die Ausnahme-Skifahrerin jedoch mit sich selbst und sprach über ihre Sorge, womöglich nie mehr zu gewinnen.

"Diese Angst habe ich immer. Weil diesem Sport meine Leidenschaft gehört und ich immer gewinnen will. Egal, welches Rennen ich gewinne - ich fürchte mich immer sehr davor, dass es mein letzter Sieg sein könnte", so Shiffrin im NZZ-Interview.

Ski Alpin: Weltcup-Programm am heutigen Sonntag

Den Auftakt macht der Damen-Slalom um 09.55 Uhr im ersten Durchgang, gefolgt von der Herren-Kombination um 10.55 Uhr.

Uhrzeit Disziplin Ort LIVETICKER 9.55 Uhr Slalom Damen, 1.DG Lienz SPOX 10.55 Uhr Kombination Herren (Super-G) Bormio SPOX 12.55 Uhr Slalom Damen, 2.DG Lienz SPOX 13.55 Uhr Kombination Herren (Slalom) Bormio SPOX

Ski-Weltcup: TV-Übertragung & Livestream

Über den Eurosport-Channel zeigt DAZN den gesamten Ski-Weltcup live - auch die Rennen am Samstag von Lienz und Bormio.

Außerdem zeigt der ORF die Rennen live auf ORF eins und in der TvThek.