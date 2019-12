Ski LIVE: Herren-Abfahrt (Bormio) & Damen-Riesenslalom (Lienz) im Livestream & TV sehen

Am heutigen Samstag setzen auch die Damen ihren Weltcup-Winter fort. In Lienz steigt mit einem Riesenslalom (10.15 Uhr im Eurosport-Channel auf DAZN & im LIVETICKER) ein Heimrennen für die ÖSV-Damen, während die Herren eine weitere Abfahrt in Bormio (11.30 Uhr im LIVETICKER) bestreiten.

Ski Alpin: Weltcup-Programm am heutigen Samstag

Den Auftakt macht der Damen-Riesenslalom um 10.15 Uhr, gefolgt von der Herren-Abfahrt um 11.30 Uhr. Die Entscheidung in Lienz fällt um 13.30 Uhr.

Uhrzeit Disziplin Ort LIVETICKER 10.15 Uhr Riesenslalom Damen, 1.DG Lienz SPOX 11.30 Uhr Abfahrt Herren Bormio SPOX 13.30 Uhr Riesenslalom Damen, 2.DG Lienz SPOX

Ski-Weltcup: TV-Übertragung & Livestream

Über den Eurosport-Channel zeigt DAZN den gesamten Ski-Weltcup live - auch die Rennen am Samstag von Lienz und Bormio.

Außerdem zeigt der ORF die Rennen live auf ORF eins und in der TvThek.

Riesenslalom der Damen: Weltcup-Stand nach drei Rennen