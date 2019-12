Ski Alpin heute live: Parallel-Riesenslalom in Alta Badia im TV & Livestream sehen

An diesem Montagnachmittag findet in Alta Badia der Parallel-Riesentorlauf der Herren (LIVE & auf DAZN) statt. Bisher hat Marcel Hirscher diesen Wettbewerb dominiert, doch nun wittern Henrik Kristoffersen und Alexis Pinturault ihre Chance auf zusätzliche Weltcup-Punkte. SPOX erklärt, wo man das Rennen im Fernsehen und als Livestream verfolgen kann.

Neu ist heuer die Qualifikation. In zwei Läufen werden die 32 Teilnehmer ermittelt, die dann unter Flutlicht das Finale bestreiten. Erstmals wird in dieser Saison für den besten Parallel-Rennläufer eine Kristallkugel vergeben. Bewerbe sind allerdings nur zwei angesetzt. Am 9. Februar geht es in Chamonix ebenfalls in einem Parallel-Riesentorlauf schon um die Weltcup-Entscheidung.

Pinturault könnte Historisches schaffen

Einer der Favoriten ist sicherlich Pinturault. Der Franzose wäre bei einem Sieg der erste Skirennläufer, der in sechs verschiedenen Disziplinen zumindest ein Weltcup-Rennen gewonnen hat. In Riesentorlauf, Slalom, Super-G, Kombination und City Event hat der 28-Jährige bereits angeschrieben. Bei den Damen sind US-Superstar Mikaela Shiffrin sogar Siege in sieben Disziplinen (Slalom, Riesentorlauf, Super-G, Abfahrt, Kombination, Parallelslalom und City Event) gelungen.

Parallelriesenslalom Herren in Alta Badia: TV-Übertragung & Livestream vom Ski-Weltcup

Der Sport-Streaming-Sender DAZN zeigt alle Ski-Weltcup-Rennen der Saison 2019/20 und daher auch das Flutlicht-Event in Alta Badia ab 18.05 Uhr.

Auch der österreichische Rundfunk ORF überträgt ab 14.45 Uhr und zeigt dabei die Vorberichte, Qualifikation und natürlich das Rennen ab 18.10 Uhr.

Das Rennen im Liveticker

Wer es lieber spannender hält und gerne mitliest, kann das Rennen ebenso auf unserem LIVETICKER ab 18.15 Uhr verfolgen.

Terminplan Parallel-Riesentorlauf in Alta Badia

Uhrzeit Übertragung Medium 14.45 Uhr Countdown ORF, tvhtek 14.55 Uhr Qualifikation ORF, tvhtek 18.05 Uhr Countdown ORF, tvhtek 18.10 Uhr Rennen DAZN & ORF, tvhtek



ÖSV-Team Herren

Marco Schwarz

Roland Leitinger

Stefan Brennsteiner

Daniel Meier

Johannes Strolz

Michael Matt

Christian Hirschbühl

Dominik Raschner

Seine Chancen wittert auch der wiedergenesene Marco Schwarz, der am Vortag den starken sechsten Platz erreichte. "Morgen gibt es volle Attacke vom ersten bis zum letzten Tor", versprach der Kärntner. "Im Training hat es sehr gut funktioniert. Auf der Reiteralm haben wir die Startmaschine gehabt und haben das gut in den Kopf reingebracht."