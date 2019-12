Ski Alpin heute live: Herren-Super-G von Gröden im Livestream & Liveticker

Vierte Tage in Folge tagt nun wieder der Alpine Ski-Weltcup und den Anfang macht am heutigen Freitag der Super-G der Herren in Gröden (11:45 Uhr live auf DAZN & im LIVETICKER). SPOX zeigt euch, wo das Rennen im TV und Livestream mitzuverfolgen ist.

Matthias Mayer bleibt Österreichs größte Hoffnung und soll dies im Super-G im italienischen Gröden wieder einmal unter Beweis stellen. Der 29-Jährige fährt am Freitag um seinen zweiten Super-G-Sieg in dieser Saison, die Bedingungen muten derzeit aber alles andere als einfach an.

Denn ab Freitag wird es zunehmend unbeständig. Zwar unterscheiden sich die Prognosen teils stark, jedoch gehen die meisten Modelle von einem Schlechtwetter-Einbruch am Freitag aus. Vor allem in der Nacht auf Samstag könnte das eine geballte Menge Neuschnee bedeuten, was die Organisatoren vor heftige Probleme stellen würde.

Super-G in Gröden: TV-Übertragung & Livestream vom Ski-Weltcup

Das Wochenende des Ski-Alpin-Weltcups startet mit dem Herren-Super-G in Gröden. DAZN zeigt das Rennen am Freitag live via dem Eurosport-Channel.

In Österreich überträgt der ORF die Rennen im linearen Fernsehen live. Alle Rennen werden von SPOX im umfassenden LIVETICKER begleitet:

Uhrzeit Ort Disziplin LIVETICKER TV 11.45 Uhr Gröden (ITA) Super-G Herren SPOX DAZN, ORF

Weltcup: Stand im Super-G der Männer