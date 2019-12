Ski Alpin heute live: Herren-Slalom (Val d´Isere) & Damen-Super-G (St. Moritz) im TV & Livestream sehen

Nach der Nordamerika-Tour geht es für die Herren mit dem Slalom in Val d´Isere weiter (im Eurosport-Channel live auf DAZN und im LIVETICKER), während die Damen den Weltcup beim Super-G in St. Moritz (im Eurosport-Channel auf DAZN & im LIVETICKER) fortsetzen. SPOX erklärt, wo die Rennen live im TV und Livestream zu sehen sind.

Super-G & Slalom: TV-Übertragung & Livestream vom Ski-Weltcup

Das Wochenende des Ski-Alpin-Weltcups startet mit dem Herren-Slalom in Val d´Isere und dem Damen-Super-G in St. Moritz. DAZN zeigt die Rennen vom Samstag live! Im Eurosport-Channel läuft der Stream.

In Österreich überträgt der ORF die Rennen im linearen Fernsehen live. Alle Rennen werden von SPOX im umfassenden LIVETICKER begleitet:

Uhrzeit Ort Disziplin LIVETICKER TV 11.00 Uhr Val d´Isere (FRA) Slalom Herren, 1. DG SPOX DAZN, ORF 10.30 Uhr St. Moritz (SUI) Super-G Damen SPOX DAZN, ORF 14.00 Uhr Val d´Isere (FRA) Slalom Herren, 2. DG SPOX DAZN, ORF

Favoriten auf den Gesamtweltcup 2019/20: Die Top-12 der möglichen Hirscher-Erben © GEPA 1/17 Nach dem Rücktritt von Marcel Hirscher werden die Karten im Rennen um den Gesamtweltcup bei den Herren neu gemischt. SPOX stellt die zwölf Läufer mit den größten Chancen auf die große Kristallkugel vor. © getty 2/17 Alexis Pinturault (Frankreich): Mit bislang 23 Weltcupsiegen hinter Ted Ligety (USA, 25) der erfolgreichste aktive Rennläufer. Kam gegen Ende der vergangenen Saison nach Material-Umstellungen besser in Fahrt und landete acht Mal auf dem Podest. © GEPA 3/17 Hat im Riesenslalom und in der Kombination die größten Siegchancen, kann aber auch im Slalom und im Super-G auf das Podest fahren. Zusammen mit den Parallel-Rennen in fünf Disziplinen gefährlich, auch deshalb der Top-Favorit auf den Gesamtweltcup. © getty 4/17 Henrik Kristoffersen (Norwegen): Bislang 18 Mal im Weltcup siegreich. Entwickelte sich im vergangenen Jahr vom Slalom-Spezialisten zum Riesenslalom-Sieger. Fuhr in seiner gesamten Karriere erst eine Kombination und bestritt noch keinen Super-G. © GEPA 5/17 "Den größten Druck haben jetzt Kristoffersen und Pinturault“, meint ÖSV-Sportchef Giger. Der Norweger muss beide technischen Disziplinen dominieren, oder sein Arbeitspensum in die Höhe schrauben. Es deutet vieles auf einen spannenden Zweikampf hin. © GEPA 6/17 Dominik Paris (Italien): Seine Interviews sind legendär. Wenn einem Speed-Spezialisten Chancen auf den Gesamtweltcup nachgesagt werden, dann dem sympatischen Südtiroler. Paris gewann sagenhafte sieben der letzten neun Speed-Rennen im Weltcup. © GEPA 7/17 Im Technik-lastigen Weltcup braucht Paris aber erneut Seriensiege, um mit Pinturault und Kristoffersen mitzuhalten. Paris‘ seltene Ausflüge in die alpine Kombination waren bislang ohne Ertrag. Auf Parallel-Rennen verzichtete er bislang völlig. © GEPA 8/17 Kjetil Jansrud (Norwegen): Flog im Vorjahr aufgrund einer Verletzung im Kitz-Training unter dem Radar. Holte dann bei der WM Abfahrts-Gold und zählt mit 22 Weltcupsiegen zu jenen Speedläufern, die auch in RTLs und Parallel-Rennen punkten können. © GEPA 9/17 Vincent Kriechmayr (Österreich): Der gefährlichste ÖSV-Speedfahrer, weil der konstanteste. Im Vorjahr Fünfter im Gesamtweltcup, kämpfte mit Feuz lange um Super-G-Kristall. Kann als fleißiger Punktehamster in zwei Disziplinen gefährlich werden. © GEPA 10/17 Marco Schwarz (Österreich): Wird gerne als erster ÖSV-Hirscher-Nachfolger genannt, feierte in der letzten Saison seine ersten Weltcup-Siege. Erlitt im Februar einen Kreuzbandriss, die neue Saison dient eher dem Aufbau, für Kristall kommt sie zu früh. © GEPA 11/17 Manuel Feller (Österreich): Für seine Haarpracht und lose Zunge, aber auch für eine riskante Fahrweise bekannt. Stand bislang vier Mal am Podium, im letzten Jahr fehlte nicht viel auf den ersten Weltcup-Sieg. Beim Alles-oder-Nichts-Feller weiß man nie. © GEPA 12/17 Beat Feuz (Schweiz): Steht der Kugelblitz am Start, purzelt normal die Bestzeit. Wurde 2018/19 als einziger Athlet Paris gefährlich, hatte aber die entscheidenden Hundertsel nicht auf seiner Seite. Im letzten Jahr Sechster im Gesamtweltcup. © getty 13/17 Mauro Caviezel (Schweiz): Beendete im Vorjahr drei(!) Disziplinen-Wertungen in den Top-Fünf. Gewann noch nie ein Weltcup-Rennen, gilt als zuverlässiger Punktehamster in Speed & Kombi trotzdem als größte Hoffnung der Eidgenossen. © GEPA 14/17 Clement Noel (Frankreich): Der Slalom-Shootingstar der vergangenen Saison. Gewann nicht weniger als die Slalom-Klassiker von Wengen & Kitz, zudem triumphierte er in Soldeu. Ging bei der WM leer aus. Noch ist unklar, was er im RTL zustande bringt. © GEPA 15/17 Ramon Zenhäusern (Schweiz): Der Meister der Crossblock-Technik in Parallel-Rennen. Der Zwei-Meter-Hüne motiviert sich mit Brunftschreien für seine Weltcup-Auftritte, wurde bislang aber nur im Slalom laut. © GEPA 16/17 Marco Odermatt (Schweiz): Was macht der 24. im Gesamtweltcup auf der Liste der Favoriten? Bei der Junioren-WM gewann er FÜNF (!) Mal Gold. Zeigte im Finish seiner ersten Weltcup-Saison sein Talent. Künftiger Gesamtweltcupsieger, hands down. © getty 17/17 Dark Horses: Daniel Yule (SUI), Andre Myhrer (SWE) (jeweils Slalom-Spezialist), Aleksander Aamodt Kilde (NOR), Matthias Mayer (AUT), Max Franz (AUT), Christof Innerhofer (ITA) (jeweils Speed-Fahrer).

Herren-Slalom:

Der Slalom wird nun als erstes Rennen am Samstag ausgetragen (11.00/14.00) und der Riesenslalom stattdessen am Sonntag (09.30/13.00). Aufgrund der kritischen Wetterlage wurde der erste Durchgang des Slaloms von 9.30 Uhr auf 11.00 Uhr verschoben. Zudem wurde der Start etwas herunter gesetzt, sodass der Kurs nur auf 35 Sekunden Renndauer reduziert wird. Für Spannung ist also gesorgt.

In Beaver Creek mussten sich die österreichischen Skirennfahrer beim letzten Riesenslalom enttäuschend geschlagen geben. Die beste Platzierung holte Matthias Mayer mit Rang 19. Immerhin ist der ÖSV-Star aber Führender im Gesamtweltcup. Das Wochenende in Val d´Isere lässt Mayer aus, geht dafür in Gröden und Alta Badia wieder an den Start.

Super-G der Damen:

Für die Damen ging das Wochenende in Lake Louise positiv zu Ende, auch wenn es letztlich beim beim Super-G nicht für einen Podestplatz reichte. Stephanie Venier holte den vierten Rang, knapp vor Mirjam Puchner (5.). Auf Platz sechs und sieben landeten jeweils Tamara Tippler und Nicole Schmidhofer. Rang elf ging an Ramona Siebenhofer.

Ski Alpin: Weltcup-Kalender im Dezember

Der Herren:

Datum Ort Disziplin Sieger 06.12.2019 Beaver Creek (USA) Super-G Odermatt 07.12.2019 Beaver Creek (USA) Abfahrt Feuz 08.12.2019 Beaver Creek (USA) Riesenslalom Ford 14.12.2019 Val d'Isere (FRA) Slalom 15.12.2019 Val d'Isere (FRA) Riesenslalom 20.12.2019 Gröden (ITA) Super-G 21.12.2019 Gröden (ITA) Abfahrt 22.12.2019 Alta Badia (ITA) Riesenslalom 23.12.2019 Alta Badia (ITA) Parallel-Riesenslalom 28.12.2019 Bormio (ITA) Abfahrt 29.12.2019 Bormio (ITA) Kombination

Der Damen: