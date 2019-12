Ski Alpin heute live: Damen-Abfahrt (Val d'Isere) & Herren-Abfahrt (Gröden) im TV & Livestream sehen

Der Ski-Samstag steht ganz im Zeichen der Abfahrt, weshalb es um 11:00 Uhr mit der Damen-Abfahrt in Val d'Isere (im Eurosport-Channel live auf DAZN und im LIVETICKER) los geht. Die Herren folgen dann um 11:45 Uhr mit ihrer Abfahrt in Gröden (im Eurosport-Channel auf DAZN & im LIVETICKER). SPOX erklärt, wo die Rennen live im TV und Livestream zu sehen sind.

Start der Herren-Abfahrt in Gröden noch fraglich

Wie aufgrund der Wetterprognosen absehbar war, wird die Weltcup-Abfahrt der Alpinen in Gröden am Samstag zur Zitterpartie. Aufgrund des Schneefalls in der Nacht und des anhaltenden Niederschlags hat die Rennleitung bereits die Entscheidung getroffen, die Strecke noch einmal zu verkürzen und den Start zum originalen Super-G-Start zu legen. Ob die geplante Beginnzeit 11.45 Uhr hält, ist noch offen.

Verschoben wurde bereits die Besichtigung der Athleten, die nun um 9.30 Uhr stattfinden soll. Die Rennläufer blieben vorerst in den Quartieren.

Damen-Abfahrt in Val d'Isere verschoben

Auch die Damen-Abfahrt in Val d'Isere steht unter keinem guten Stern, denn die Organisatoren haben wie schon letzte Woche Probleme mit dem Schlechtwetter. So konnte der obere Streckenabschnitt nicht präpariert werden und wird von 10:30 auf 11 Uhr verschoben.

Herren- und Damen-Abfahrt: TV-Übertragung & Livestream vom Ski-Weltcup

In Österreich überträgt der ORF die Rennen im linearen Fernsehen live.

In Österreich überträgt der ORF die Rennen im linearen Fernsehen live.

Herren- und Damen-Abfahrt: Auch im Liveticker

Alle Rennen werden zudem von SPOX im umfassenden LIVETICKER begleitet:

Uhrzeit Ort Disziplin LIVETICKER TV 10.30 Uhr Val d'Isere (FRA) Abfahrt Damen SPOX DAZN, ORF 11.45 Uhr Gröden (ITA) Abfahrt Herren SPOX DAZN, ORF

Damen-Abfahrt: Österreicherinnen im Bewerb

Nicole Schmidhofer

Stephanie Venier

Franziska Gritsch

Katharina Truppe

Tamara Tippler

Nina Ortlieb

Katharina Liensberger

Herren-Abfahrt: Österreicherinnen im Bewerb

Matthias Mayer

Vincen Kriechmayer

Max Franz

Ottmar Striedinger

Hannes Reichelt

Ski Alpin: Weltcup-Kalender im Dezember

Der Herren:

Datum Ort Disziplin Sieger 06.12.2019 Beaver Creek (USA) Super-G Odermatt 07.12.2019 Beaver Creek (USA) Abfahrt Feuz 08.12.2019 Beaver Creek (USA) Riesenslalom Ford 15.12.2019 Val d'Isere (FRA) Slalom Pinturault 16.12.2019 Val d'Isere (FRA) Riesenslalom abgesagt 20.12.2019 Gröden (ITA) Super-G Kriechmayr 21.12.2019 Gröden (ITA) Abfahrt 22.12.2019 Alta Badia (ITA) Riesenslalom 23.12.2019 Alta Badia (ITA) Parallel-Riesenslalom 28.12.2019 Bormio (ITA) Abfahrt 29.12.2019 Bormio (ITA) Kombination

Der Damen: