ÖSV-Star Manuel Feller droht Saison-Aus: "An Skifahren ist nicht zu denken"

Am Mittwoch vermeldete der ÖSV, dass Manuel Feller am Donnerstag die Heimreise aus Beaver Creek antreten muss. Der Tiroler erlitt in den USA einen Bandscheibenvorfall im Bereich der Lendenwirbelsäule.

Die Folgen könnten nun deutlich schlimmer sein, als zunächst angenommen. Die Kronen Zeitung stellt sogar ein mögliches Saison-Aus für Feller, der schon seit Jahren mit Rückenschmerzen zu kämpfen hat und bereits im Dezember 2014 einen Bandscheibenvorfall erlitt, in den Raum.

© GEPA

Manuel Feller: "Vielleicht ist die Saison vorbei"

"Mir wäre lieber gewesen, ich hätt eine Brezn gerissen, dann wüsste ich wenigstens, wovon es ist. Aber es war ein ganz normaler Rechtsschwung, bei dem ein bisschen ein Impuls von unten gekommen ist", so Feller, der seinen Fuß nicht mehr belasten konnte, zur Krone. "Die größte Challenge war dann, überhaupt vom Berg runterzukommen."

Wie lange die Pause bzw. der Ausfall für den Technik-Spezialisten dauert, ist nicht genau abschätzbar. Feller: "An Skifahren ist natürlich nicht zu denken. Vielleicht ist es nicht ganz vorbei! Aber es ist natürlich möglich, dass die Saison vorbei ist..."

