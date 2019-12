Nicole Schmidhofer gewinnt zweite Abfahrt in Lake Louise - Stephanie Venier bei Sturz unverletzt

Nicole Schmidhofer hat am Samstag für den zweiten Saisonsieg des ÖSV und den ersten im Damen-Team gesorgt. Die Abfahrts-Gesamtsiegerin der vergangenen Saison gewann wie schon im Vorjahr die Abfahrt von Lake Louise. Mit 13/100 Rückstand wurde Mikaela Shiffrin Zweite, Francesca Marsaglia (Italien) überraschte mit Platz drei (+0,43). Stephanie Venier, die am Freitag noch Dritte wurde, stürzte spektakulär, blieb aber unverletzt.

"Ich war einfach zu spät, war zu viel hinten drauf. Mein Schienbein tut etwas weh, aber das ist eher muskulär", sagte Venier im Zielraum gegenüber ORF. Sie übersah im oberen Streckenabschnitt den Absprung, kam in Rücklage und krachte in die Fangnetze. Obwohl es ihre Beine verdrehte, blieb sie weitgehend unverletzt und konnte aus eigener Kraft ins Ziel fahren. Später stürzte auch die im Training zweimal Schnellste Kajsa Vickhoff Lie, auch die Norwegerin blieb unverletzt.

Die Tschechin Ester Ledecka (+0,45 Rückstand) verpasste nach ihrem Sieg am Freitag als Vierte den nächsten Stockerlplatz.

Schmidhofer feierte ihren vierten Sieg im Weltcup, ihren dritten in einer Abfahrt und ebenfalls ihren dritten in Lake Louise. Im Vorjahr gewann sie gleich beide Abfahrten im kanadischen Weltcup-Ort, zudem triumphierte sie im Super-G von Garmisch-Partenkirchen. Es war der 14. Sieg für Österreichs Damen in Lake Louise.

Weitere Infos folgen.

Ski Alpin: Alle Termine vom Wochenende im Überblick