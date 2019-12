Killington Slalom, 1. Durchgang: Mikaela Shiffrin führt - Österreicherinnen in Schlagdistanz

Mikaela Shiffrin führt wieder einmal im ersten Durchgang des Damen-Slaloms in Killington (1. Lauf JETZT im LIVETICKER und im Eurosport-Channel live auf DAZN). In ihrer Heimat ließ die US-Amerikanerin bislang nichts anbrennen. Die vier österreichischen Katharinas - Liensberger (+2.03), Gallhuber (+2.39), Huber (+2.79) und Truppe (ausgeschieden) - sind noch in Schlagdistanz zum Podium.

Mikaela Shiffrin (0:51.98) war erneut die überragende Läuferin in diesem ersten Durchgang. Allerdings sind die Österreicherinnen Katharina Liensberger (+2.03), Katharina Gallhuber (+2.39) und Katharina Huber (+2.79) knapp an den ersten drei Plätzen dran. So ist im zweiten Durchgang noch einiges möglich. Katharina Truppe ist leider ausgeschieden.

Slalom Killington: Zwischenstand nach dem 1. Durchgang

Platz Läuferin Zeit 1 Mikaela Shiffrin (USA) 0:51.98 2 Petra Vlhova (SVK) +1.13 3 Wendy Holdener (SUI) +1.74 4 Katharina Liensberger (AUT) +2.03 5 Katharina Gallhuber (AUT) +2.39 8 Katharina Huber (AUT) +2.79 16 Chiara Mair (AUT) +4.06 - Katharina Truppe (AUT) ausgeschieden

© GEPA

Killington, Slalom Damen: TV-Übertragung, Livestream & Liveticker

Der Weltcup-Auftakt mit dem Riesenslalom der Damen wird über den Eurosport-Channel live auf DAZN übertragen. Die Entscheidung gibt's ab 18.45 Uhr im Livestream zu sehen.

In Österreich gibt's den 2. Durchgang außerdem live auf ORF und in der TvThek.