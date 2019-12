Dominik Paris gewinnt Abfahrt von Bormio - Matthias Mayer Dritter

Dominik Paris hat am Freitag in seinem "Wohnzimmer" Bormio die erste von zwei Abfahrten gewonnen. Der Südtiroler gewann auf leicht verkürzter Strecke vor Abfahrts-Weltcup-Leader Beat Feuz und Matthias Mayer. Der 30-jährige Paris ist mit nunmehr vier Erfolgen Abfahrts-Rekordsieger in Bormio. Es war sein 13. Abfahrtssieg im Weltcup.

"Ich war heute brutal am Limit. Der Beat hat gezeigt, dass es auch mit Gefühl geht. Bei mir braucht es ein bisschen mehr Kraft", sagte ein glücklicher Paris im ORF-Interview. "In Bormio muss man wie in Kitzbühel am Limit fahren. Das geht schon im ersten Training los, ich weiß automatisch, wo ich fahren muss."

Feuz fuhr mit einer Spezialschiene nach einem Knochenbruch in der linken Hand erneut ins Spitzenfeld. "Das hat beim Start definitiv nicht 39 Hundertstel gekostet. Dominik ist sensationell gefahren."

Dominik Paris: Bormio-Experte

Mit Hannes Reichelt verpasste ein weiterer ÖSV-Athlet als Zwölfter knapp die Top-10. Max Franz wurde 15., Otmar Striedinger und Christopher Neumayer sammelten ein paar Weltcuppunkte.

Vincent Kriechmayr verlor nach einem harten Schlag auf der ruppigen Stelvio einen Ski und schied aus, blieb aber unverletzt. Er verließ laut ORF-Moderator Rainer Pariasek fuchsteufelswild den Zielraum. Am Ende der ORF-Übertragung stellte er sich dann doch noch den Fragen des ORF und sagte mit einem Augenzwinkern: "Natürlich bin ich sehr enttäuscht, ich hätte heute gute Chancen gehabt. Ich wollte dich aber auch nicht im Regen stehenlassen, Rainer."

Insgesamt war es der bereits fünfte Bormio-Erfolg für Paris, der im Vorjahr auf der anspruchsvollen italienischen Strecke gleich beide Speedrennen gewonnen hatte. Diesmal steht am Samstag die Original-Abfahrt über die gesamte Strecke auf dem Programm, am Sonntag folgt eine Alpine Kombination.

Bormio-Abfahrt: Ergebnis der Top-10