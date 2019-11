Hannes Reichelt warnt vor Abfahrt in Lake Louise: "In den letzten Jahren am meisten passiert"

Die Speed-Herren starten am kommenden Wochenende mit einer Abfahrt und einem Super-G in Lake Louise (alle Rennen im Eurosport-Channel live auf DAZN) in die neue Ski-Saison. Dass in Kanada im Vergleich zu anderen Weltcup-Orten technisch vermeintlich einfache Rennen auf dem Programm stehen, bestreitet ÖSV-Routinier Hannes Reichelt vehement.

"Wenn wir zurückschauen ist es jene Abfahrt, bei der in den letzten Jahren am meisten passiert ist", sagte Reichelt dem Podcast Après Ski. "Ich habe allerhöchsten Respekt - wie eigentlich vor jeder Abfahrt."

Erst im vergangenen Jahr stürzte Lokalmatador Manuel Osborne-Paradis im Training schwer und zertrümmerte sich seinen gesamten Unterschenkel. Während der Kanadier sich seinem Comeback im Weltcup nähert, war Teamkollege Erik Guay von der Verletzung so schockiert, dass er umgehend seine Karriere beendete.

"Jeder sagt, sie sei so einfach, aber: Die Abfahrt hat einen unglaublich hohen Durchschnittsspeed, wenn nicht den höchsten in der gesamten Saison", erklärte Reichelt die Schwierigkeit der Strecke im Banff National Park. "Es wird nicht leicht, aber genau richtig für den Saisonbeginn."

Lake Louise: Schwere Verletzungen von Albrecht bis Hütter

Neben Osborne-Paradis zogen sich die ÖSV-Speed-Damen Christine Scheyer und Cornelia Hütter im Vorjahr Verletzungen in Lake Louise zu. Die Damen bestreiten eine Woche nach den Herren-Rennen ihren Speed-Auftakt.

Der Schweizer Ex-Profi Daniel Albrecht stürzte im Jahr 2012 in Lake Louise im Training so schwer, dass er letztlich seine Karriere beenden musste. Markus Dürager erlitt im Jahr 2015 einen Schien- und Wadenbeinbruch, die Verletzung zwang ihn zu einer zweijährigen Rennpause. Aufgrund harter Kritik an der Rettungskette änderten die Veranstalter im vergangenen Jahr das Protokoll bei Notfalleinsätzen. Künftig werden gestürzte Athleten sofort ins Spital in Calgary gebracht.

Reichelt blickt der Abfahrt am Samstag und dem Super-G am Sonntag mit gemischten Gefühlen voraus. In bislang 22 bestrittenen Rennen fuhr er zwei Mal auf Platz drei. "Ich hatte oft schon meine Schwierigkeiten in Lake Louise. Mir fällt es auf manchen Strecken leichter, die andere als ‚zach' beschreiben würden, wie etwa in Beaver Creek." Dort wird die Speed-Saison eine Woche später auf der berüchtigten "Birds of Prey" fortgesetzt.

Ski-Weltcup: Rennen in China im Kalender

Für die Speed-Herren stehen in dieser Saison zehn Abfahrten und acht Super-Gs auf dem Programm. Erstmals bestreiten die Athleten im kommenden Februar auch Rennen in China. In Yanqing werden die ersten Test-Wettkämpfe für die Olympischen Winterspiele 2022 ausgetragen.

"Ich freue mich auf die Rennen und bin gespannt auf den Schnee. Ob es für mich sonderlich wichtig ist, das richtige Setup herauszufinden, ist eine andere Sache", sagte Reichelt mit einem Augenzwinkern. 2022 wäre der Salzburger 41 Jahre alt. "Ich mache mein Abschneiden dort davon abhängig, ob ich Olympia noch fahre oder nicht", kündigte er an.

