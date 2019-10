Sölden Herren-RTL: Alexis Pinturault gewinnt - Österreicher fallen zurück

Der erste Riesentorlauf der Herren in dieser Ski-Saison geht an Alexis Pinturault. Die Österreicher Stefan Brennsteiner (ausgeschieden) und Manuel Feller (12.), die nach dem ersten Durchgang noch in Schlagdistanz waren, konnten nicht oben mitmischen. Auf das Treppchen schafften es zudem Landsmann Mathieu Faivre und Slowene Zan Kranjec.

Alexis Pinturault bleibt in Sölden ungeschlagen. Der 2016-Sieger setzte sich am Sonntag im Auftakt-Riesentorlauf klar 0,54 Sek. vor seinem französischen Landsmann Mathieu Faivre durch, der Slowene Zan Krancjec wurde Dritter. Die ÖSV-Herren lieferten im ersten Rennen ohne Marcel Hirscher das schlechteste Sölden-Ergebnis überhaupt ab. Manuel Feller wurde mit Schmerzen als 12. bester Österreicher.

Dabei war der Tiroler zur Halbzeit noch unmittelbar hinter Landsmann Stefan Brennsteiner Achter gewesen. Den zweiten Lauf verpatzte Feller, der am Vortag im Training heftig gestürzt war und für das Rennen fit gemacht werden musste, ziemlich. Brennsteiner fiel im Finale überhaupt aus.

Schlecht lief es bei prächtigem Wetter und vor 14.000 Zuschauen auch für Weltmeister Henrik Kristoffersen. Der Norweger verzeichnete als 18. sogar einen kompletten Fehlstart.

Erster RTL nach Marcel Hirscher

Pinturault hat damit den letzten Sölden-Riesentorlauf mit und nun auch den ersten ohne den zurückgetretenen Marcel Hirscher gewonnen. Nachdem die vergangenen zwei Auflagen wetterbedingt ausgefallen waren, gewann der Franzose wie 2016 nach Halbzeit-Führung und mit Startnummer fünf. "Marcel ist nicht mehr da, wir haben jetzt alle noch mehr Druck als vorher. Aber das ist natürlich ein wunderbarer Start", freute sich Pinturault über seinen 24. Weltcupsieg, seinem 12. im Riesentorlauf. "Ein Doppelsieg ist besonders cool."

Vier von acht Österreichern hatten es im ersten Riesentorlauf ohne Hirscher ins Finale geschafft. Zufrieden durften am Ende aber eher zwei Außenseiter sein. Der zweifache Speed-Olympiasieger Matthias Mayer schlug sich als 15. und damit noch vor Kristoffersen beachtlich. Der nach mehreren Verletzungen zurückgefallene 2017-Vizeweltmeister Roland Leitinger belegte trotz hoher Startnummer 53 Platz 19.

Herren-Riesenslalom Sölden: Endstand zum Weltcup-Auftakt

Platz Läufer Zeit Rückstand 1. DG 2. DG 1. Alexis Pinturault (FRA) 2:14,14 1:07,10 1:07,04 2. Mathieu Faivre (FRA) 2:14,68 +00,54 1:07,12 1:07,56 3. Zan Kranjec (SLO) 2:14,77 +00,63 1:07,44 1:07,33 4. Tommy Ford (USA) 2:14,84 +00,70 1:07,90 1:06,94 5. Ted Ligety (USA) 2:15,23 +01,09 1:08,03 1:07,20 6. Lucas Braathen (NOR) 2:15,24 +01,10 1:08,80 1:06,44 7. Erik Read (CAN) 2:15,43 +01,29 1:07,55 1:07,88 8. Luca de Aliprandini (ITA) 2:15,45 +01,31 1:08,39 1:07,06 9. Gino Caviezel (SUI) 2:15,50 +01,36 1:08,60 1:06,90 10. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) 2:15,54 +01,40 1:08,38 1:07,16 11. Ryan Cochran-Siegle (USA) 2:15,63 +01,49 1:08,46 1:07,17 12. Manuel Feller (AUT) 2:15,66 +01,52 1:07,78 1:07,88 13. Marco Odermatt (SUI) 2:15,77 +01,63 1:07,43 1:08,34 14. Rasmus Windingstad (NOR) 2:15,89 +01,75 1:08,29 1:07,60 15. Matthias Mayer (AUT) 2:15,95 +01,81 1:08,90 1:07,05 16. Stefan Luitz (GER) 2:15,97 +01,83 1:08,17 1:07,80 17. Matts Olsson (SWE) 2:15,98 +01,84 1:07,57 1:08,41 18. Henrik Kristoffersen (NOR) 2:16,16 +02,02 1:07,90 1:08,26 19. Roland Leitinger (AUT) 2:16,20 +02,06 1:09,32 1:06,88 20. Manfred Mölgg (ITA) 2:16,21 +02,07 1:08,43 1:07,78 21. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 2:16,33 +02,19 1:09,12 1:07,21 22. Thomas Tumler (SUI) 2:16,35 +02,21 1:08,42 1:07,93 23. Justin Murisier (SUI) 2:16,42 +02,28 1:08,52 1:07,90 24. Cedric Noger (SUI) 2:16,82 +02,68 1:08,87 1:07,95 25. Thibaut Favrot (FRA) 2:16,96 +02,82 1:09,20 1:07,76 26. Trevor Philp (CAN) 2:17,06 +02,92 1:09,29 1:07,77 27. Alexander Schmid (GER) 2:17,14 +03,00 1:08,21 1:08,93 28. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 2:17,51 +03,37 1:08,89 1:08,62

Nicht für den 2. Durchgang qualifiziert u.a.: 37. Johannes Strolz - 46. Magnus Walch - 50. Dominik Raschner - 54. Patrick Feurstein (alle AUT)

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Stefan Brennsteiner (AUT), Loic Meillard (SUI)