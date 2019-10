Ski-News: Kitzbühel-Wochenende 2020 mit Rekordpreisgeld

Bei den ohnehin schon hochdotierten alpinen Weltcup-Rennen in Kitzbühel wird im kommenden Januar ein Rekordpreisgeld an die Skirennfahrer ausgeschüttet werden. Der Kitzbüheler Ski Club gab am Mittwoch bekannt, dass er die Gesamtsumme an den drei Renntagen (25. bis 27. Januar 2020) auf 725.000 Euro erhöht hat.

Die Sieger der Abfahrt auf der Streif am Samstag sowie des Slaloms am Ganslernhang am Sonntag erhalten je 100.000 Euro. Für den Gewinn des Super-G am Freitag gibt es 68.500 Euro.

In Kitzbühel wird Preisgeld bis zu Platz 30 ausbezahlt. Grund für die Aufstockung um etwa 25 Prozent ist die 80. Austragung der Hahnenkammrennen. Das HKR-Preisgeld ist nach der neuerlichen Anhebung beinahe doppelt so hoch wie bei vergleichbaren Weltcupveranstaltungen im Alpinski-Weltcup. Bei den meisten anderen Weltcup-Veranstaltungen gibt es ein Preisgeld pro Rennen von 120.000 Schweizer Franken (109.319,49 Euro) und damit kaum mehr, als in Kitz alleine die Sieger in Abfahrt und Slalom kassieren.

"Zum 80. Hahnenkamm-Rennen möchten wir das Budget nicht in eine Jubiläumsfeier investieren, vielmehr was es der Wunsch der Vereinsleitung des Clubs, ein Zeichen für die Athleten zu setzen", begründete OK-Chef Michael Huber den hohen Betrag.

Preisgeld-Rangliste im alpinen Skiweltcup: Hirscher nur von Shiffrin geschlagen - aber deutlich © getty 1/21 Marcel Hirscher hat zum 8. Mal den Gesamtweltcup gewonnen, und führt auch das Herren-Preisgeld-Ranking klar an. Doch Mikaela Shiffrin stellt ihren Marken-Kollegen deutlich in den Schatten. SPOX zeigt die Top-10-Bestverdiener der Saison (Brutto). © getty 2/21 DAMEN - Platz 10, Sofia Goggia (ITA): 93.091 Schweizer Franken (81.930 Euro) - u.a. Siegerin Abfahrt Crans Montana. © getty 3/21 Platz 9, Tessa Worley (FRA): 103.964 Schweizer Franken (91.500 Euro) - u.a. Siegerin Sölden, vier Podiums im Riesenslalom. © getty 4/21 Platz 8, Ramona Siebenhofer (AUT): 113.250 Schweizer Franken (99.670 Euro) - u.a. Abfahrts-Doppel-Siegerin in Cortina d'Ampezzo. © getty 5/21 Platz 7, Ilka Stuhec (SLO): 136.309 Schweizer Franken (119.960 Euro) - u.a. Speed-Double-Siegerin in Gröden. © getty 6/21 Platz 6, Federica Brignone (ITA): 165.325 Schweizer Franken (145.500 Euro) - u.a. Kombi-Siegerin in Crans Montana, RTL-Siegerin in Killington. © getty 7/21 Platz 5, Wendy Holdener (SUI): 166.909 Schweizer Franken (146.892 Euro) - u.a. 8 Podestplätze. © getty 8/21 Platz 4, Viktoria Rebensburg (GER): 174.750 Schweizer Franken (153.793 Euro) - u.a. Super-G-Siegerin in Soldeu, 5 weitere Podestplätze. © getty 9/21 Platz 3, Nicole Schmidhofer (AUT): 209.450 Schweizer Franken (184.330 Euro) - u.a. Abfahrts-Weltcupsiegerin, 3 Saisonsiege. © getty 10/21 Platz 2, Petra Vlhova (SVK): 428.195,50 Schweizer Franken (376.845 Euro) - u.a. 5 Saisonsiege (3 RTL, 1 Slalom, 1 City Event). © getty 11/21 Platz 1, Mikaela Shiffrin (USA): 886.386,70 Schweizer Franken (780.269,98 Euro) - u.a. Gesamtweltcupsiegerin, Slalom- und Riesenslalom-Weltcupsiegerin. © getty 12/21 HERREN - Platz 10, Max Franz (AUT): 121.270 Schweizer Franken (106.730 Euro) - u.a. Sieger Super-G von Beaver Creek & Abfahrt von Lake Louise. © getty 13/21 Platz 9, Vincent Kriechmayr (AUT): 135.595 Schweizer Franken (119.330 Euro) - u.a. Sieger Wengen-Abfahrt. © getty 14/21 Platz 8, Ramon Zenhäusern (SUI): 158.699 Schweizer Franken (139.670 Euro) - u.a. Sieger Slalom Kranjska Gora, City-Event Stockholm. © getty 15/21 Platz 7, Marco Schwarz (AUT): 165.198 Schweizer Franken (145.510 Euro) - u.a. Sieger Wengen-Kombination. © getty 16/21 Platz 6, Beat Feuz (SUI): 178.230 Schweizer Franken (156.990 Euro) - u.a. Abfahrts-Weltcupsieger. © getty 17/21 Platz 5, Clement Noel (FRA): 207.860 Schweizer Franken (183.090 Euro) - u.a. Slalom-Sieger Wengen, Kitzbühel und Soldeu. © getty 18/21 Platz 4, Henrik Kristoffersen (NOR): 234.150 Schweizer Franken (206.250 Euro) - u.a. Sieger Bansko-RTL, 8 Podestplätze. © getty 19/21 Platz 3, Alexis Pinturault (FRA): 242.631 Schweizer Franken (213.720 Euro) - u.a. 2 Saisonsiege, 8 Podestplätze. © getty 20/21 Platz 2, Dominik Paris (ITA) 382.710 Schweizer Franken (337.107 Euro) - u.a. Kitzbühel-Abfahrtssieger, Gewinner Super-G-Weltcup. © getty 21/21 Platz 1, Marcel Hirscher (AUT) 565.111 Schweizer Franken (497.775 Euro) - u.a. Gesamtweltcupsieger, Slalom- & Riesenslalom-Weltcupsieger, 9 Saisonsiege.

Das Hahnenkammrennen ist weltberühmt und wurde 2015 mit "Streif - One Hell Of A Ride" auch mit einem Film verewigt. Speziell die Abfahrt auf der sogenannten "Streif" zählt zu den berühmtesten, schwierigsten und gefährlichsten Skirennen der Welt. Die Hahnenkammrennen locken jährlich viel Prominenz sowie zwischen 80.000 und 100.000 Zuschauer an und werden im TV von einem Millionen-Publikum verfolgt. 2020 finden sie vom 24. bis 26. Jänner statt.

Man zeige damit einmal mehr, dass der Sport im Vordergrund stehe, hieß es in Kitzbühel. Zusätzlich zum Rekord-Preisgeld werden für das Internationale Junior Race 20.000 Euro für die Teamförderung ausgeschüttet.