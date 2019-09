Rückkehr von Thomas Vanek bei den Grazer 99ers spekuliert

In der vergangenen Champions-Hockey-League-Partie gegen Frölunda verletzten sich mit Sebastian Collverg und Colton Yellow Horn gleich zwei Stürmer der Grazer 99ers und fehlen somit für mehrere Wochen. Manager Bernd Vollmann will deshalb noch einen Ersatz auftreiben, dabei bringt die Kleine Zeitung auch Thomas Vanek ins Spiel.

"Wir haben im Budget auch einen kleinen Puffer für solche Notfälle. Dass wir diesen Puffer bereits vor Meisterschaftsbeginn ankratzen müssen, ist sehr bitter", meinte Manager Vollmann über die unglücklichen Ausfälle. Zum Saisonauftakt gegen die Vienna Capitals am nächsten Freitag soll wieder alles perfekt laufen, wie er sagt: "Uns ist ein erfolgreicher Saisonauftakt vor eigenen Fans sehr wichtig". Bis dorthin hätten die Grazer auch Zeit, noch einen Stürmer zu präsentieren.

Ein Name der dabei immer wieder herumschwirrt, ist laut Kleine Zeitung Thomas Vanek. Der 35-Jährige spielt seit 2018 bei den Detroit Red Wings und liebäugelte letzte Saison mit einem Karriereende. Sein Vertrag ist mit vergangener Spielzeit ausgelaufen und Vanek steht noch ohne neuen Verein da und wäre deshalb noch zu haben. Eine Rückkehr zur Anfangsstätte scheint daher nicht so abwegig, immerhin wechselte Vanek bereits 2012 für kurze Zeit nach Graz und machte dabei in elf Spielen fünf Tore und zehn Assists für die 99ers.