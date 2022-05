Aleksandar Rakic kehrt ins UFC-Octagon zurück: Letzter Schritt vor dem Titelkampf

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kehrt Aleksandar Rakic in das Octagon der UFC zurück: Der 30-jährige Wiener trifft in Las Vegas auf Ex-Champion Jan Blachowicz.

Aleksandar Rakic versucht am Wochenende den letzten Schritt Richtung Titelkampf in der Light-Heavyweight-Gewichtsklasse der UFC zu nehmen. Der Wiener trifft in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Hauptkampf auf Jan Blachowicz.

Der Pole Blachowicz verlor erst Ende Oktober gegen Glover Teixeira seinen Titel via Würgegriff. Zuvor konnte der 39-jährige Veteran Hochkaräter wie Israel Adesanya, Dominick Reyes, Corey Anderson, Ronaldo Souza und Luke Rockhold besiegen.

Auf einen starken UFC-Run kann aber auch Rakic zurückblicken. Zuletzt zwang der Wiener Thiago Santos und Anthony Smith in die Knie. Gegen Volkan Oezdemir musste Rakic eine umstrittene Punkt-Niederlage einstecken - seine einzige und kontroverse Niederlage in sieben UFC-Duellen.

Rakic: "Bereit für fünf Runden pure Dominanz"

"Ich freue mich schon extrem auf den Kampf. Ich habe seit 14 Monaten nicht gekämpft. Aber ich war immer im Training. Ich bin sehr glücklich, dass ich mich mit einem Ex-Champ messen kann, ich bin bereit“, so Rakic im Vorfeld. "Ich rechne mit der besten Version von Blachowicz. Aber er hat ein Problem: Das bin ich."

Mit einem Sieg gegen Blachowicz darf sich Rakic berechtigte Hoffnungen auf einen Titelkampf in der Halbschwergewichts-Klasse machen. Titelträger Glover Teixeira wird seinen Gürtel am 11. Juni bei UFC 275 gegen Jiří Procházka aus Tschechien verteidigen.

"Das ist der größte Kampf meines Lebens. Für mich gibt es keinen Zweifel - wenn ich gewinne, ist mein nächster Kampf ein Titelkampf. Absolut“, so Rakic. „Ich bin bereit für fünf Runden pure Dominanz oder ein frühes Knockout.“