UFC 259: Aleksandar Rakic biegt Thiago Santos nach Punkten

Die erfolgreiche UFC-Reise von Aleksandar Rakic geht mit einem Sieg weiter: Der Wiener besiegt Thiago Santos bei UFC 259 nach Punkten.

Rakic ging vorsichtig an das Duell mit Santos heran. Kein Wunder - der Brasilianer glänzte in der Vergangenheit mit einer atomaren Rechten und entthronte beinahe Lightheavyweight-Goat Jon Jones.

Rakic zeigte sauberes Kickboxen und siegte schließlich einstimmig. Nach dem Endes des Kampfes bekam Rakic von seinem Coach den braunen Jiu-Jitsu-Gürtel.

Der 29-Jährige siegte nun in sechs seiner sieben UFC-Kämpfe - seine einzige Niederlage rührt aus einer kontroversen Pleite nach Punkten gegen Volkan Oezdemir.

"Ich wusste, dass es keinen Weg gibt, diesen Kampf zu verlieren", sagte Rakic nach dem Kampf. "Der Gameplan war Thiago auf Distanz zu halten. Er ist ein Vorschlaghammer der mit wilden Schlägen kontert. Ich wollte seine Beine und Knie attackieren. Das klingt unfair, aber ich will eine Chance auf den Titel", so Rakic - Santos wurde zuletzt an beiden Knien operiert.

Aleksandar Rakic' MMA-Karriere