Aleksandar Rakic vs. Volkan Oezdemir heute live: UFC im Livestream auf DAZN sehen

In Südkorea kommt es heute zum Aufeinander von zwei der besten europäischen Halbschwergewichtler der UFC. Der Österreicher Aleksandar Rakic trifft im Oktagon auf den Schweizer Volkan Oezdemir. SPOX gibt euch die wichtigsten Informationen zum Kampf und der Übertragung im Livestream.

Schaue den Kampf zwischen Aleksandar Rakic und Volkan Oezdemir live und kostenlos mit dem Probemonat von DAZN.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Aleksandar Rakic vs. Volkan Oezdemir: Wann und wo findet der Kampf statt?

Der Kampf zwischen Aleksandar Rakic und Volkan Oezdemir findet im Rahmen der UFC Fight Night 165 im südkoreanischen Busan statt. Das Hauptprogramm mit sechs Kämpfen startet um 11 Uhr morgens mitteleuropäischer Zeit. Der Fight von Rakic und Oezdemir ist dabei der vorletzte Programmpunkt des Events vor dem Hauptkampf zwischen Chan-Sung Jung und Frankie Edgar.

Aleksandar Rakic gegen Volkan Oezdemir heute live im Livestream sehen

In Österreich und Deutschland überträgt der Streamingdienst DAZN den Kampf zwischen Rakic und Oezdemir sowie das gesamte Hauptprogramm live und in voller Länge. Die Übertragung beginnt pünktlich um 11 Uhr. Ihr könnt dabei zwischen dem deutschen Kommentar von Mark Bergmann und dem englischen Originalkommentar wählen.

Aleksandar Rakic gegen Volkan Oezdemir heute live sehen: Das ist DAZN

DAZN überträgt neben der Fight Night noch zahlreiche weitere MMA-Kämpfe von UFC und Bellator. In der heutigen Nacht auf Sonntag überträgt DAZN etwa den Bellator-236-Fight zwischen Macfarlane und Jackson. Dazu kommen zahlreiche hochkarätige Boxkämpfe wie jüngst das zweite Duell von Anthony Joshua und Andy Ruiz.

Darüber hinaus zeigt DAZN Wettbewerbe vieler anderer Sportarten, beispielsweise die US-Sportligen NBA, NFL, MLB und NHL oder die Champions League, Europa League und Bundesliga im Fußball.

DAZN kostet pro Monat 11,99 Euro oder im günstigeren Jahresabonnement 119,99 Euro. Zuvor könnt Ihr das Programm allerdings mit einem kostenlosen Probemonat testen. Hier geht's lang!

Aleksandar Rakic: Sein bisher größter Kampf

Der Österreicher tritt seit 2017 bei UFC-Kämpfen an und kann eine Gesamtbilanz von zwölf Siegen in 13 Kämpfen vorweisen. Lediglich seinen ersten Profikampf verlor er. Seine letzten beiden Gegner Devin Clark und Jimi Manuwa besiegte er jeweils durch K.o. So steht er im UFC-Ranking mittlerweile auf dem achten Platz. Mit dem direkt vor ihm platzierten Oezdemir wartet nun erstmals ein Gegner aus den Top Ten.

Volkan Oezdemir: Zurück zu alter Stärke

Der 30 Jahre alte Schweizer kämpft ebenfalls seit 2017 in der UFC und konnte dort die ersten drei Kämpfe direkt gewinnen und sich so schnell für einen Titelkampf empfehlen. Diesen verlor er gegen Daniel Cormier allerdings, ebenso wie seine zwei darauffolgenden Kämpfe. Mit einem K.o.-Sieg gegen Ilir Latifi fand "No Time" im August aber wieder zurück in die Spur.

Aleksandar Rakic vs. Volkan Oezdemir: Die UFC-Fightcard in Busan