Dominic Thiem auf dem Weg zurück: Erstes Halbfinale seit Verletzung

Der frühere US-Open-Champion Dominic Thiem knüpft auf seinem beschwerlichen Weg zurück in die Weltspitze an alte Erfolge auf seinem Lieblingsbelag Sand an.

Der 28 Jahre alte Österreicher, der wegen einer hartnäckigen Handgelenksverletzung im Ranking weit zurückgefallen war, erreichte im Schweizer Gstaad das erste Halbfinale auf der ATP-Tour seit Mai 2021.

Thiem setzte sich im Viertelfinale gegen Juan Pablo Varillas aus Peru 6:4, 6:3 durch und trifft nun auf Matteo Berrettini (Italien/Nr. 2) oder Pedro Martinez (Spanien/Nr. 5).

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Die einstige Nummer drei der Tenniswelt hat noch einen weiten Weg vor sich: Durch das Halbfinale in Gstaad kehrt Thiem, dessen Comeback lange ernüchternd verlief, ab Montag immerhin unter die Top 200 des Rankings zurück.