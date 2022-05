Beim ATP-Masters in Rom treffen heute in der 1. Runde des Turniers Fabio Fognini und Dominic Thiem aufeinander. SPOX tickert die Partie für Euch live mit.

In der ersten Runde beim ATP-Masters in Rom muss Österreichs bester Tennisspieler Dominic Thiem gegen den Lokalmatadoren Fabio Fognini antreten. Das komplette Match wird von SPOX im Liveticker angeboten.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

ATP Masters Rom, 1. Runde: Fabio Fognini vs. Dominic Thiem heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Viermal standen sich die beiden bereits gegenüber. Drei der Begegnungen gingen an den Österreicher. Das eine Duell, das jedoch der Italiener für sich entscheiden konnte, war ausgerechnet beim ATP Masters in Rom 2018, als er in der Runde der letzten 32 mit 6:4, 1:6 und 6:3 gewann. Nach seiner langen Verletzungspause ist Thiem noch auf der Suche nach seiner Bestform.

Vor Beginn: Das Match geht nicht vor 19 Uhr los. Erst wenn vorher Karen Khachanov und Giulio Zeppieri fertig sind, ist der Platz frei für Fognini und Thiem.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Erstrundenspiel beim ATP-Masters in Rom zwischen Fabio Fognini und Dominic Thiem.

ATP Masters Rom, 1. Runde: Fabio Fognini vs. Dominic Thiem heute im TV und Livestream

Sky besitzt die Übertragungsrechte für das Turnier in Rom und ist dementsprechend auch für die Übertragung von Fognini vs. Thiem verantwortlich. Das Match wird auf dem Sender Sky Sport 1 (HD) gezeigt. Dort werden bereits seit 11 Uhr Livebilder aus der italienischen Hauptstadt gezeigt.

Zugang zum Livestream von Sky bekommt Ihr entweder mit einem SkyGo-Abonnement oder mit einem SkyTicket.

Den Saisonendspurt live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

ATP Masters Rom: Die vergangenen zehn Turniersieger