Dominic Thiem vs. Pablo Andujar: French Open 1. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft in der ersten Runde der French Open auf den Spanier Pablo Andujar. Wie Ihr das Match heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Dominic Thiem vs. Pablo Andujar: Die wichtigsten Infos zum Match

Zum Start der French Open 2021 muss Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem in der ersten Runde gegen den Spanier Pablo Andujar antreten. Das Match geht am heutigen Sonntag, 30. Mai, in Roland Garros über die Bühne. Die Partie geht nicht vor 12.15 Uhr los.

In der französischen Hauptstadt sind aufgrund der sinkenden Corona-Zahlen die ersten neun Tage sogar bis zu 5.388 Zuschauer erlaubt.

Dominic Thiem vs. Pablo Andujar: French Open 1. Runde heute live im TV und Livestream

Ihr wollt Thiem gegen Andujar live verfolgen? Dann ist Eurosport der richtige Anbieter für Euch. Der Sportsender zeigt nämlich sowohl bei Eurosport 1 als auch bei Eurosport 2 den ersten Tag bei den French Open. Beide Übertragungen starten kurz vor 11 Uhr. Auch im Livestream seht Ihr die Partie heute - nämlich im kostenpflichtigen Eurosport-Player.

Mit DAZN überträgt ein weiterer Anbieter das Match heute im Livestream. Eurosport 1 und Eurosport 2 sind dank der Kooperation zwischen DAZN und Eurosport für DAZN-Kunden auf der Plattform rund um die Uhr freigeschaltet.

Rafas French-Open-Siege im Ranking: Als müsste man zwischen Kindern wählen © getty 1/29 Würde man Rafael Nadal nach seinem Lieblingstitel bei den French Open fragen, wahrscheinlich antwortete er "der Nächste" oder zöge den Vergleich heran, unter eigenen Kindern wählen zu müssen. © getty 2/29 SPOX versucht sich trotzdem daran, die 13 Titel des mittlerweile fast 35-Jährigen zu ranken. Schwierigkeitsgrad, Gegner, historische Dimension: Welchen Titel würde Nadal wählen, müsste er sich für einen entscheiden? © getty 3/29 2018 - Weg durchs Turnier: Bolelli (3-0), Pella (3-0), Gasquet (3-0), Marterer (3-0), Schwartzman (3-1), del Potro (3-0). Finale gegen Dominic Thiem: 6:4, 6:3, 6:2. © getty 4/29 Alles ging auf dem Philippe Chatrier seinen gewohnten Gang. Nadal verlor in sieben Matches einen Satz (schwach!), Thiem war in seinem ersten Grand-Slam-Finale komplett überfordert. Es war Nadals elfter Titel. © getty 5/29 2007 - Weg durchs Turnier: del Potro (3-0), Cipolla (3-0), Montanes (3-0), Hewitt (3-0), Moya (3-0), Djokovic (3-0). Finale gegen Roger Federer: 6:3, 4:6, 6:3, 6:4. © getty 6/29 Eigentlich hatte Nadal zu diesem Zeitpunkt auf Sand schon nichts mehr zu beweisen. Im Halbfinale wartete sein zukünftiger, im Finale sein damaliger Rivale. Federers zweites Finale gegen Rafa verlief nicht viel erfolgreicher als ein Jahr zuvor. © getty 7/29 20212 - Weg durchs Turnier: Bolelli (3-0), Istomin (3-0), Schwank (3-0), Monaco (3-0), Almagro (3-0), Ferrer (3-0). Finale gegen Novak Djokovic: 6:4, 6:3, 2:6, 7:5. © getty 8/29 Alles wie gehabt bis zum Finale, wobei Djokovic den dritten Satz dominierte und danach von einer Regenpause gestoppt wurde. Einen Tag später machte Nadal den Sack zu – mit dem siebten FO-Titel war er von nun an Rekordsieger. © getty 9/29 2011 - Weg durchs Turnier: Isner (3-2), Andujar (3-0), Veic (3-0), Ljubicic (3-0), Söderling (3-0), Murray (3-0). Finale gegen Roger Federer: 7:5, 7:6, 5:7, 6:1. © getty 10/29 Schrecksekunde in Runde eins, als Aufschlagriese Isner Satz zwei und drei im Tiebreak gewann. Danach alles wie immer, wobei Federer im Finale immerhin über drei Sätze voll konkurrenzfähig war. Sechster Titel für Nadal. © getty 11/29 2019 - Weg durchs Turnier: Hanfmann (3-0), Maden (3-0), Goffin (3-1), Londero (3-0), Nishikori (3-0), Federer (3-0). Finale gegen Dominic Thiem: 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. © getty 12/29 Nadals zwölfter Titel - für alle, die noch mitzählten. Federer durfte im Halbfinale noch einmal gegen seinen Erzrivalen verlieren, Thiem hielt im Endspiel diesmal immerhin über die ersten beiden Sätze mit. © getty 13/29 2014 - Weg durchs Turnier: Ginepri (3-0), Thiem (3-0), Mayer (3-0), Lajovic (3-0), Ferrer (3-1), Murray (3-0). Finale gegen Novak Djokovic: 3:6, 7:5, 6:2, 6:4. © getty 14/29 Im Finale plagte sich Nadal (Foto mit Björn Borg) mit Krämpfen herum, anschließend sprach er von den für ihn körperlich härtesten French Open. Nach mittlerweile neun Titeln in Roland Garis hatte sich trotzdem schon eine gewisse Routine eingestellt. © getty 15/29 2013 - Weg durchs Turnier: Brands (3-1), Klizan (3-1), Fognini (3-0), Nishikori (3-0), Wawrinka (3-0), Djokovic (3-2). Finale gegen David Ferrer: 6:3, 6:2, 6:3. © getty 16/29 In den ersten Runden war Rafa angreifbar (Daniel Brands!), im Halbfinale feierte er den engsten Sieg seiner French-Open-Karriere: 9:7 im fünften Satz über den Djoker! Im Endspiel war Ferrer dann nur Kanonenfutter. © getty 17/29 2008 - Weg durchs Turnier: Bellucci (3-0), Devilder (3-0), Nieminen (3-0), Verdasco (3-0), Almagro (3-0), Djokovic (3-0). Finale gegen Roger Federer: 6:1, 6:3, 6:0. © getty 18/29 Souveräner kann man kaum durch ein Turnier spazieren. Djokovic zwang Rafa im Halbfinale immerhin einmal in den Tiebreak - das war's aber auch. Federer gewann im Finale nur vier Spiele – eine Machtdemonstration des Spaniers. © getty 19/29 2006 Weg durchs Turnier: Söderling (3-0), Kim (3-0), Mathieu (3-1), Hewitt (3-1), Djokovic (2-0), Ljubicic (3-0). Finale gegen Roger Federer: 1:6, 6:1, 6:4, 7:6. © getty 20/29 Nadals erster Anlauf als Titelverteidiger. Zwei verlorene Sätze im Turnierverlauf sind fast schon ungewöhnlich, im Finale gewann Federer Satz eins überraschend klar. Danach drehte der Mallorquiner auf - Federer sollte ihn in Paris nie wieder gefährden. © getty 21/29 2010 - Weg durchs Turnier: Mina (3-0), Zeballos (3-0), Hewitt (3-0), Bellucci (3-0), Almagro (3-0), Melzer (3-0). Finale gegen Robin Söderling: 6:4, 6:2, 6:4. © getty 22/29 Zum zweiten Mal gewann Nadal das Turnier ohne Satzverlust. Besonders süß schmeckte das Finale gegen Söderling, weil der Schwede ihn ein Jahr zuvor im Achtelfinale sensationell rausgekegelt hatte. Revanche geglückt - der fünfte Titel. © getty 23/29 2017 - Weg durchs Turnier: Paire (3-0), Haase (3-0), Bassilaschwili (3-0), Bautista Agut (3-0), Carreno Busta (1-0), Thiem (3-0). Finale gegen Stan Wawrinka: 6:2, 6:3, 6:1. © getty 24/29 Decima! Nach drei Jahren Jahren ohne Grand-Slam-Titel hatte Nadal etwas gutzumachen und pflügte förmlich durchs Turnier: Nur dreimal gab er in einem Satz überhaupt vier Spiele ab. Wawrinka, Champion von 2015, war im Endspiel chancenlos. © getty 25/29 2005 - Weg durchs Turnier: Burgsmüller (3-0), Malisse (3-0), Gasquet (3-0), Grosjean (3-1), Ferrer (3-0), Federer (3-1). Finale gegen Mariano Puerta: 6:7, 6:3, 6:1, 7:5. © getty 26/29 Mit 18 startete Nadal an 4 gesetzt in seine ersten French Open, zuvor hatte er aber sämtliche großen Vorbereitungsturniere gewonnen und war (mindestens) Geheimfavorit. Sandplatzwühler Puerta erzwang im Finale fast einen fünften Satz. © getty 27/29 2020 - Weg durchs Turnier: Herassimau (3-0), McDonald (3-0), Travaglia (3-0), Korda (3-0), Sinner (3-0), Schwartzman (3-0). Finale gegen Novak Djokovic: 6:0, 6:2, 7:5. © getty 28/29 Im Pandemie-Jahr im Oktober ausgetragen, sollte Nadal bei kühlen Bedingungen endlich angreifbar sein. Von wegen! Für Djokovic gab es im Finale eine ganz üble Rutsche. Machtverhältnisse zementiert! Mit Major Nr. 20 zog er mit Rekordhalter Federer gleich. © imago images 29/29 Fazit: In 91 Matches, verteilt über 13 Titel, musste Nadal genau zweimal über fünf Sätze gehen, nur einmal hatte ihn Djokovic am Rande einer Niederlage (2013). Alles spricht dafür, dass wir diese Bildergalerie 2022 neu auflegen dürfen …

Dominic Thiem vs. Pablo Andujar: French Open 1. Runde heute im Liveticker

Alle, die keine Möglichkeit haben, auf das TV- und Livestream-Angebot zuzugreifen, können als Ersatz das Match in unserem Liveticker verfolgen. Ihr verpasst damit auch garantiert nichts.

Hier geht's zum Liveticker: Dominic Thiem vs. Pablo Andujar.

French Open: Terminplan und Runden