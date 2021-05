Dominic Thiem - John Isner: ATP Masters Viertelfinale in Madrid heute im TV und Livestream sehen

Am heutigen Freitag trifft Dominic Thiem im Viertelfinale des ATP Masters in Madrid um 13:00 Uhr auf John Isner. Wie ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Nach beinahe zwei Stunden gewann Dominic Thiem auch das zweite Match nach seinem Comeback und schlug Alex De Minaur mit 7:6, 6:4 und steht nun im Viertelfinale der Mutua Madrid Open.

Dabei hatte der an 3 gesetzte Niederösterreicher durchaus Startschwierigkeiten, legte mit einem Aufschlagverlust los. Doch der 27-Jährige wusste sich zu steigern und schaffte Mitte des ersten Satzes das Re-Break.

Der Australier jedoch erwies sich als zäher Bursche mit einem feinen Händchen für die Volleys. Der 22-Jährige gestaltete die Sache lange offen, hatte seine Chancen und im engen Tie-Break auch einen Satzball.

Dann aber nutzte Thiem seinerseits die zweite Gelegenheit. Im zweiten Durchgang gelang dem Lichtenwörther ein recht frühes Break, was sich De Minaur zwar zurückholte, doch direkt danach im siebten Spiel wieder herschenkte. Das sollte letztlich die Entscheidung gewesen sein. Der US-Open-Sieger ließ sich das dann nicht mehr nehmen.

Im Viertelfinale trifft Thiem nun auf den US-Amerikaner John Isner. Bisher traf Thiem dreimal auf die Nummer 39 der Welt - zweimal siegte Thiem, einmal der 36-Jährige. Zuletzt duellierten sich die beiden beim Laver Cup im Jahr 2017.

Dominic Thiem vs. John Isner im TV und Livestream

Das Match Dominic Thiem gegen John Isner seht ihr am Freitag nicht vor 13:00 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1. Sky zeigt alle Spiele von Österreichs Nummer eins in Madrid live.

Sky wird nach Madrid auch das anschließende ATP-1000er Sandplatz-Turnier in Rom exklusiv ausstrahlen und begleitet Dominic Thiem auf dem Weg nach Roland Garros.

© getty Dominic Thiem

ATP-Weltrangliste im Überblick

1. (1.) Novak Djokovic SRB 11.963 2. (2.) Rafael Nadal ESP 9.810 3. (3.) Daniil Medwedew RUS 9.700 4. (4.) Dominic Thiem AUT 8.365 5. (5.) Stefanos Tsitsipas GRE 7.910 6. (6.) Alexander Zverev GER 6.125 7. (7.) Andrej Rublew RUS 6.000 8. (8.) Roger Federer SUI 5.875 9. (9.) Diego Schwartzman ARG 3.765 10. (10.) Matteo Berrettini ITA 3.493 11. (11.) Roberto Bautista Agut ESP 3.090 12. (12.) Pablo Carreno Busta ESP 3.015 13. (13.) David Goffin BEL 2.840 14. (14.) Denis Shapovalov CAN 2.820 15. (15.) Gael Monfils FRA 2.748

Dominic Thiem: "Diese zwei Siege sind für mich eine positive Überraschung"

Die Stimmen von Dominic Thiem zum Achtelfinal-Match bei Sky:

...über das Match: "Angefühlt hat es sich sehr gut. Es war ein unglaublich wichtiges und gutes Match für mich gegen einen Top-Gegner, der auch gerne lange Rallyes spielt. Es waren viele lange, intensive Ballwechsel dabei und das ist genau was ich auf Sand brauche. Es war ein richtig enger erster Satz mit Break-Rückstand, dem Rebreak und dann konnte ich im Tie-Break den einen Satzball natürlich sensationell abwehren. Es waren schon viele gute Dinge dabei heute und der Sieg, beziehungsweise diese zwei Siege sind für mich eine positive Überraschung. Jetzt freue ich mich, dass ich morgen noch eine Chance gegen einen neuerlichen absoluten Top-Spieler bekomme."

...wo er derzeit noch das größte Potential bei sich sieht: "Also ich finde das größte Potential ist, dass der ganze Matchrhythmus noch ein wenig fehlt. Ich will es wieder schaffen die Intensität wirklich auf 100% zu halten. Und zwar über das ganze Match, ich hatte heute einen kleinen Abfall nach diesem engen ersten Satz. Ich habe dann teilweise mit zu viel Kraftaufwand gespielt. Es muss alles einfach noch ein bisschen lockerer werden, weil dann die Schläge einfach noch aggresiver sind. Der ganze Matchrhythmus, die ganze Antizipation fehlt noch ein wenig, aber das ist eigentlich Jammern auf richtig hohem Niveau. Die zwei Matches waren richtig gut und auch die Trainingstage waren richtig gut. Von dem her bin ich sehr sehr glücklich, dass ich sicher wieder auf dem richtigen Weg bin."