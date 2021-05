Dominic Thiem - Cameron Norrie: ATP Masters Lyon heute im TV und Livestream sehen

Nach der Enttäuschung von Rom schlägt Dominic Thiem heute beim ATP-Turnier in Lyon gegen Cameron Norrie auf. Wie ihr die Partie im TV, Liveticker und Livestream verfolgen könnt.

In Vorbereitung auf die French Open tritt Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem auch beim ATP-Turnier in Lyon an. An Lyon hat Thiem fantastische Erinnerungen: 2018 feierte Thiem den Turnier-Sieg und zog in Folge ins Finale der French Open ein.

In dem hochkarätig besetzten Turnier von Lyon dürfen sich Tennis-Fans zudem auf die Topspieler Stefanos Tsitsipas, Diego Schwartzman, Matteo Berrettini, David Goffin & Gael Monfils freuen.

Zum Auftakt bekommt es Thiem beim ATP-250-Turnier mit Cameron Norrie zu tun. Der Brite besiegte am Montag den Franzosen Corentin Moutet mit 7:5, 6:3.

Die Nummer vier der Welt duellierte sich bisher erst einmal mit der Nummer 49 der Welt - Thiem siegte dabei in Mexiko mit 6:3, 5:7 und 7:5.

Dominic Thiem vs. Cameron Norrie im TV und Livestream

Das Auftakt-Match von Dominic Thiem in Lyon gegen Cameron Norrie wird im vierten Spiel nach 10:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu übertragen.

Sky zeigt alle Spiele von Österreichs Nummer 1 in Lyon live.

© getty Dominic Thiem

Die ATP-Weltrangliste im Überblick

Rang Name Punkte 1 Novak Djokovic 11.063 2 Daniil Medvedev 9.793 3 Rafael Nadal 9.630 4 Dominic Thiem 8.445 5 Stefanos Tsitsipas 7.430 6 Alexander Zverev 7.115 7 Andrey Rublev 6.090 8 Roger Federer 5.605 9 Matteo Berrettini 3.958 10 Diego Schwartzman 3.465 11 Roberto Bautista Agut 3.215 12 Pablo Carreno Busta 3.085 13 David Goffin 2.875 14 Gaël Monfils 2.703 15 Denis Shapovalov 2.675 16 Milos Raonic 2.518 17 Jannik Sinner 2.500 18 Hubert Hurkacz 2.498 19 Felix Auger-Aliassime 2.498 20 Grigor Dimitrov 2.496

Comeback missglückt: Federer scheitert beim Heimspiel in Genf

Roger Federer schulterte mit enttäuschter Miene seine rote Tasche, winkte kurz den 100 Fans zu und verschwand dann wortlos in den Katakomben: Die Tennis-Ikone aus der Schweiz ist mit einer überraschenden Niederlage auf die ATP-Tour zurückgekehrt. Der 39-Jährige, der zuletzt im März in Doha/Katar aufgeschlagen hatte, unterlag bei seinem Heimspiel in Genf dem Spanier Pablo Andujar mit 4:6, 6:4, 4:6.

"Es ist gut, wieder auf dem Platz zu stehen. Aber dann verliert man so ein Spiel und ist enttäuscht", sagte der an Nummer eins gesetzte Federer später auf der Pressekonferenz: "Es gab Momente, in denen ich das Publikum gut unterhalten konnte. Aber insgesamt habe ich mehr von mir erwartet. Ich habe das Gefühl, dass ich im Training besser gespielt habe."