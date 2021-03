Dominic Thiem - Lloyd Harris: ATP Dubai heute live im TV und Livestream

Nach dem Aus in Qatar geht es für Dominic Thiem heute gegen Lloyd Harris in Dubai weiter. SPOX zeigt euch, wie ihr die Partie im TV und Livestream sehen könnt.

Zuletzt musste Dominic Thiem in Doha eine empfindliche Niederlage einstecken. Der Österreicher unterlag dem Spanier Roberto Bautista Agut im Viertelfinale in drei Sätzen mit 6:7, 6:2 und 4:6.

In einer ordentlichen Partie, die über weite Strecken ausgeglichen ablief, war Thiem eigentlich sogar der etwas bessere Akteur, zumindest in der Spitze. Bautista Agut agierte jedoch konstanter und trug den Sieg davon.

Nun will Thiem in Dubai gegen den Südafrikaner Lloyd Harris wieder in die Spur finden. Der Niederösterreicher ist als Nummer eins gesetzt und tritt nach einem Freilos in der ersten Runde am Dienstag im zweiten Match nach 16:00 Uhr gegen Harris an.

Für Thiem ist das Duell mit Harris eine Premiere - noch nie traf der Österreicher auf die Nummer 81 der ATP-Rankings.

Thiem gegen Harris im TV und Livestream sehen

Die ATP-Tour mit Dominic Thiem könnt ihr am Dienstag auf Sky sehen. Der Pay-TV-Sender berichtet auch aus Dubai. Die Übertragung beginnt am Dienstag auf Sky Sport Austria 4 HD schon ab 11:00 Uhr. Thiems Match gegen Harris ist als zweite Partie nach 16:00 Uhr angesetzt.

Kommentiert wird das Match zwischen Thiem und Harris. von Otto Rosenauer.

