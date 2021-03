Dominic Thiem - Aslan Karazew: Qatar Open heute live im TV und Livestream

Dominic Thiem trifft am Mittwoch in Qatar auf Aslan Karatsew. Wir zeigen euch, wie ihr die Partie im TV und Livestream verfolgen könnt.

Dominic Thiem kehrt zum ersten Mal nach seinem bitteren Aus bei den Australian Open auf den Tennisplatz zurück. Am Mittwoch trifft der Österreicher in Doha auf Aslan Karazew.

Für Thiem ist das Duell mit Karazew, der exakt einen Tag jünger ist, eine Premiere.

Karazew schrieb zuletzt bei den Australian Open Tennisgeschichte, als er als erster Qualifikant überhaupt ins Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier vorstieß.

Thiem gegen Karazew im TV und Livestream sehen

Sky Sport Austria zeigt die ersten Runden des ATP-Turniers mit Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem und Legende Roger Federer frei empfangbar im Livestream. Das Match steigt voraussichtlich um 14:00 Uhr.

Thiem - Karazew im Liveticker

Wir stellen dir zudem auch einen ausführlichen Liveticker zur Verfügung.

ATP-Weltrangliste

Rang Name Nation Punkte 1. Novak Djokovic SRB 12.030 2. Rafael Nadal ESP 9.850 3. Daniil Medwedew RUS 9.735 4. Dominic Thiem AUT 9.125 5. Stefanos Tsitsipas GRE 6.660 6. Roger Federer SUI 6.630 7. Alexander Zverev GER 5.615 8. Andrej Rublew RUS 5.019 9. Diego Schwartzman ARG 3.640 10. Matteo Berrettini ITA 3.480 11. Denis Shapovalov CAN 2.910 12. Gael Monfils FRA 2.860 13. Roberto Bautista Agut ESP 2.770 14. David Goffin BEL 2.760 15. Milos Raonic CAN 2.630

"Auf gutem Level": Federers erster Schritt in Doha

Das Comeback von Roger Federer begeistert sogar seine Kontrahenten. Der Grand-Slam-Rekordchampion dämpft allerdings die Erwartungen.

Dass er nach seinen zwei Knie-Operationen noch einmal den Weg zurück auf die Tour finden würde, stand für den Basler schnell fest. Er arbeitete hochmotiviert mit seinen Ärzten und Trainern am Comeback. "Ich weiß, dass sie beeindruckt waren, wie ernst ich die Therapie nahm. Das war für mich aber selbstverständlich", sagte der Tenniskünstler: "Es war eine Herausforderung, ich mag Herausforderungen und freue mich auf das, was kommt."

Er hatte das Gefühl, dass seine erfolgreiche Geschichte "noch nicht zu Ende ist", sagte Federer: "Ich habe die Tour vermisst, sie ist so etwas wie meine zweite Familie." Jetzt findet er sich wieder ein in eine Szene, die bei seinem letzten Auftritt in Melbourne Anfang 2020 eine andere war. Die Wirren der Coronazeit im Tenniszirkus hatte er bisher noch nicht selbst miterlebt.

Nicht nur Federer selbst ist gespannt, was er nach der langen Pause leisten kann, auch die Kollegen schauen genau hin. "Wir sind Rivalen. Aber ich bin auch ein großer Fan von ihm und liebe es noch immer, ihm beim Tennisspielen zuzusehen", sagte US-Open-Champion Dominic Thiem, der in Doha topgesetzt ist.