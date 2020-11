Traum-Start perfekt! Dominic Thiem gewinnt Weltklasse-Match gegen Rafael Nadal

Mit zwei Siegen aus zwei Spielen startet Dominic Thiem in die ATP Finals. Und was für ein Match der Österreicher gegen Rafael Nadal abgeliefert hat, denn beide agierten in Topform. Dennoch behält Thiem die Oberhand und gewinnt nach zwei Sätzen mit 7:6 (9:7), 6:6 (7:4).

Von Start weg waren beide Spieler 100%ig auf dem Platz und so lieferten sich Thiem und Nadal zahlreiche sehenswerte Rallys und spektakuläre Punkte. Schon im ersten Satz ging es ins Tie-Break wo der 27-Jährige "etwas glücklich", wie er es selbst nannte, gewinnen.

Im zweiten Satz packten dann beide Kontrahenten ihre ersten Breaks aus, Thiem selbst konnte nach seinem Rebreak drei Matchbälle bei Aufschlag Nadal nicht verwerten. So ging es erneut ins Tie-Break wo Thiem diesmal aber früh die Kontrolle behielt und so zurecht seinen fünften Tie-Break in Folge gegen den Spanier gewinnen konnte.