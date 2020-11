Dominic Thiem - Daniil Medvedev: Das Finale der Nitto ATP Finals heute live im TV, Livestream & Liveticker

Am heutigen Sonntag steigt der finale Showdown der Tennis-Welt, wenn Dominic Thiem im Endspiel der ATP Finals in London auf Daniil Medvedev trifft. SPOX zeigt, wo der Kracher im TV, Livestream und Liveticker zu sehen ist.

Thiem liegt im Head-to-Head mit Medwedew mit 3:1 voran, dieses Jahr blieb er bei den US Open auf dem Weg zum Titelgewinn im Semifinale mit 6:2,7:6(7),7:6(5) siegreich. Für beide Akteure geht es um den zweiten Saisontitel.

Während der 27-jährige Niederösterreicher erstmals in Flushing Meadows triumphierte, holte sich Medwedew beim Masters-1000-Event in Paris den Siegespokal. "Dominic spielt momentan unglaublich, das habe ich auch bei den US Open gesehen, wo wir uns auf einem guten Niveau begegnet sind. Dort hat er seinen ersten Grand-Slam-Titel gewonnen. Wir werden sehen, wie es morgen geht", sagte Medwedew in einer ersten Reaktion nach dem Halbfinalerfolg über Rafel Nadal im Hinblick auf das Endspiel.

Thiem vs. Medwedew live im Free-TV & Livestream

Wie schon die komplette ATP-Saison werden auch die Finals vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Das Match von Thiem gegen Medvedev soll nicht vor 19 Uhr starten, jedenfalls beginnt der Sender genau zu dieser Zeit mit der Übertragung, die auf Sky Sport 2, Sky Sport 4 sowie Sky Sport Austria 2 zu sehen ist.

Falls Ihr Sky-Kunde seid, könnt Ihr via SkyGo auch das Programm im Livestream empfangen. Alternativ könnt Ihr ohne Sky-Abo bei SkyTicket einen Monatspass kaufen.

Neben Sky hat auch die Streamingplattform TennisTV einen kostenpflichtigen Livestream im Angebot.

Thiem - Medvedev im Liveticker

Alternativ empfehlen wird unseren umfassenden Liveticker. Hier entlang.

Auch Jürgen Melzer im London-Finale

Ebenso wie Dominic Thiem schaffte auch Jürgen Melzer im Doppel mit Edouard Roger-Vasselin den Einzug ins Finale der ATP Finals. Das Duo trifft am Sonntag auf Wesley Koolhof/Nikola Mektic (NED/CRO). Sky zeigt das Spiel auf Sky Sport 4 sowie Sky Sports Austria 2 ab 16.30 Uhr.

ATP-Finals 2020: Die Teilnehmer des Einzel-Turniers

Aus den Top 10 fehlt Roger Federer aufgrund von zwei Knie-Ops. Matteo Berrettini ist als Ersatzmann mit nach London gereist.