Tennis-Star Dominic Thiem bei den ATP-Finals: Gruppe, Gegner, Spielplan

Gestern ist Dominic Thiem mit einem Sieg in die ATP Finals 2020 gestartet. Wie geht das Turnier für Ihn weiter? Hier bei SPOX erfahrt Ihr die Gruppengegner und den Spielplan des Österreichers.

Dominic Thiem bei den ATP Finals 2020: Gruppe, Gegner, Spielplan

Seit Sonntag (15. November) ist das ATP Finals 2020 voll im Gange. Zwei Gruppenspiele wurden bestritten, darunter auch das von Dominic Thiem gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas. Nach drei Sätzen (7:6, 4:6, 6:3) holte Thiem den Sieg. Im zweiten Spiel des Tages entschied Gruppengegner Rafael Nadal das Duell gegen Andrey Rublev mit 6:3 und 6:4 für sich.

Der Spanier Nadal ist auch gleich Thiems Gegner am zweiten Gruppenspieltag. Am Dienstag geht das Match um 15 Uhr in der Londoner O2-Arena über die Bühne. Der Österreicher muss dann am Donnerstag (19. November) gegen den Russen Andrey Rublev zum dritten Mal ran.

Datum Uhrzeit Begegnung Ergebnis So, 15.11.2020 15.40 Uhr Dominic Thiem (3) vs. Stefanos Tsitsipas (5) 7:6, 4:6, 6:3 Di, 17.11.2020 15 Uhr Rafael Nadal (2) vs. Dominic Thiem (3) - Do, 19.11.2020 15 Uhr Dominic Thiem (3) vs. Andrey Rublev (8) -

© GEPA

Dominic Thiem bei den ATP Finals 2020: Live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für die ATP-Finals besitzt der Pay-TV-Sender Sky. Dabei gibt es täglich beide Tages-Sessions immer live zu sehen. Am Dienstag läuft die Begegnung zwischen Rafael Nadal und Dominic Thiem auf den Sendern Sky Sport Austria 1 HD und Sky Sport 1 HD. Stefan Hempel, Paul Häuser, Marcel Meinert und der Experte Patrik Kühnen bilden dabei das Kommentatoren-Team.

Auf den Livestream von Sky könnt Ihr mittels SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket zugreifen. Beide Optionen sind jedoch mit Kosten verbunden.

Auch die Streamingplattform TennisTV bietet das Turnier live an.

Dominic Thiem bei den ATP Finals 2020 im Liveticker

Wer jedoch keine Möglichkeit hat, das TV- und Livestream-Angebot abzurufen, kann als Alternative auch im ausführlichen Liveticker von SPOX mitlesen.

Hier geht's zum Liveticker: Rafael Nadal vs. Dominic Thiem.

Hier geht's zum Liveticker: Dominic Thiem vs. Andrey Rublev.

Dominic Thiem bei den ATP Finals 2020: Die Gruppe London 2020 im Überblick

Nach der ersten Runde sind die beiden Gruppenfavoriten Rafael Nadal und Dominic Thiem auf Platz eins und zwei der Tabelle. Die beiden traten insgesamt 14-mal gegeneinander an. Neunmal gewann der aktuelle Weltranglisten Zweite Rafael Nadal, fünf Partien konnte Thiem gewinnen.

Im bisher letzten Aufeinandertreffen im Viertelfinale der Australian Open 2020 war der Österreicher nach vier Sätzen (6:7, 6:7, 6:4, 6:7) der Sieger.