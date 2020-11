ATP Finals heute live: Dominic Thiem - Andrey Rublev im TV, Livestream und Liveticker

Nach zwei Siegen en suite bei den ATP-Finals wartet auf Dominic Thiem am heutigen Donnerstag der Russe Andrey Rublev. SPOX verrät euch, wo ihr das dritte Gruppenspiel Thiems im TV, Livestream und Liveticker seht.

Wer ist der Favorit? Hier geht es zum großen Check.

Am späten Dienstagabend hatte Dominic Thiem Gewissheit: Sein 7:6,7:6-Erfolg über den Weltranglisten-Zweiten Rafael Nadal bedeutete bei den ATP Finals in London auch die vorzeitige Qualifikation für das Halbfinale. Durch die Niederlage von Andrey Rublev (RUS) gegen Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas (GRE), den Thiem zum Auftakt in drei Sätzen geschlagen hatte, ist Thiem erster Aufsteiger aus der Gruppenphase. Thiem kann ohne Druck ins letzte Gruppenmatch gegen Rublev gehen.

Nun geht es für Thiem am Donnerstag (nicht vor 15.00 Uhr) gegen Andrei Rublev zwar noch um weitere 200 ATP-Punkte und 153.000 Dollar (rund 129.000 Euro) Preisgeld, aber er kann es dennoch entspannt angehen. Bei seinen fünften ATP Finals steht der US-Open-Sieger zum zweiten Mal schon nach den ersten beiden Gruppenmatches im Halbfinale.

Dominic Thiem - Andrei Rublev im TV und Livestream verfolgen

Wie schon die komplette ATP-Saison werden auch die Finals vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Sky überträgt täglich die beiden Sessions live. Die Begegnung zwischen Thiem und Rublev wird nicht vor 15.00 Uhr starten. Alle Matches werden auf Sky Sport Austria übertragen.

Sky-Kunden können die Partie via SkyGo auch im Livestream empfangen. Alternativ könnt Ihr ohne Sky-Abo bei SkyTicket einen Monatspass kaufen.

Die Streamingplattform TennisTV bietet ebenfalls einen kostenpflichtigen Livestream an.

ATP Finals 2020 in London: Das Power Ranking © getty 1/20 Das letzte Turnier des Jahres steht an: Vom 15. bis zum 22. November spielen die acht besten Herren des Jahres den Champ bei den ATP Finals aus - zum letzten Mal in London, bevor es 2021 nach Turin geht. Klare Sache für Djokovic oder Nadal? © getty 2/20 Ganz im Gegenteil! Die ATP Finals sind immer mal wieder für eine Überraschung gut: 2019 gewann Tsitsipas das Turnier, im Jahr davor triumphierte Zverev. Hier kann wahrlich jeder jeden schlagen. Dennoch versucht sich SPOX an einem Power Ranking. © getty 3/20 Der Reihe nach: In der Gruppe "Tokyo 1970" landeten Djokovic, Medvedev, Zverev und Schwartzman. Die Gruppe "London 2020" machen Nadal, Thiem, Tsitsipas und Rublev unter sich aus. Jeder gegen jeden, die zwei Gruppenbesten ziehen ins Halbfinale ein. © getty 4/20 DIEGO SCHWARTZMAN (ARG): Erste Teilnahme in London, kein Turniersieg 2020. Bilanz gegen seine Gruppengegner: Djokovic 0-5, Medvedev 0-4, Zverev 2-2 © getty 5/20 Schwartzman qualifizierte sich als letzter Spieler für die ATP-Finals, für ihn ein riesiger Erfolg. Er ist zwar kein reiner Sandplatzwühler, in London aber dennoch klarer Außenseiter - ihm fehlen die Waffen. Siegchance: 1 Prozent. © getty 6/20 DOMINIC THIEM (AUT): Fünfte Teilnahme in London, ein Turniersieg 2020 (US Open). Bilanz gegen seine Gruppengegner: Nadal 5-9, Tsitsipas 4-3, Rublev 2-2 © getty 7/20 Kämpfte sich im Vorjahr noch bis ins Finale, nach seinem Sieg bei den US Open aber nicht mehr voll auf der Höhe - in Wien verlor er glatt gegen Rublev. Ließ Paris danach aus. Sind die Batterien wieder voll? Siegchance: 9 Prozent. © getty 8/20 ANDREY RUBLEV (RUS): Erste Teilnahme in London, fünf Turniersiege 2020. Bilanz gegen seine Gruppengegner: Nadal 0-1, Thiem 2-2, Tsitsipas 2-2 © getty 9/20 Niemand gewann anno 2020 so viele Turniere wie Rublev, keiner prügelt derart kompromisslos den Filz vom Ball wie er. Ihm ist prinzipiell alles zuzutrauen, er wirkte in Paris aber etwas müde (Niederlage gegen Wawrinka). Siegchance: 10 Prozent. © getty 10/20 STEFANOS TSITSIPAS (GRE): Zweite Teilnahme in London (ein Titel), ein Turniersieg 2020. Bilanz gegen seine Gruppengegner: Nadal 1-5, Thiem 3-4, Rublev 2-2 © getty 11/20 Tsitispas könnte seinen Titel als erster Spieler seit 2015 verteidigen. War in Roland Garros gegen Djokovic ganz nah dran, danach aber mit Pleiten gegen Dimitrov und Humbert. Aber er weiß, wie es in London geht. Siegchance: 10 Prozent. © getty 12/20 DANIIL MEDVEDEV (RUS): Zweite Teilnahme in London, ein Turniersieg 2020. Bilanz gegen seine Gruppengegner: Djokovic 2-4, Zverev 2-5, Schwartzman 4-0 © getty 13/20 Medvedev gewann zuletzt in Paris, aber auch 2019 kam er mit viel Rückenwind nach London - und verlor alle drei Gruppenspiele. "Ich will das Ding gar nicht gewinnen, nur ein paar Matches", sagt er bescheiden. Siegchance: 10 Prozent. © getty 14/20 RAFAEL NADAL (ESP): Zehnte Teilnahme in London (zum 16. Mal qualifiziert), zwei Turniersiege 2020 (French Open). Bilanz gegen seine Gruppengegner: Thiem 9-5, Tsitsipas 5-1, Rublev 1-0 © getty 15/20 Wischte mit Djokovic bei den French Open den Boden auf, verlor an gleicher Stelle aber im Masters-Halbfinale von Paris gegen Zverev. Kaum zu glauben: Er hat die ATP Finals noch nie gewonnen (zwei Finalniederlagen). Siegchance: 15 Prozent. © getty 16/20 ALEXANDER ZVEREV (GER): Vierte Teilnahme in London (ein Titel), zwei Turniersiege 2020. Bilanz gegen seine Gruppengegner: Djokovic 2-3, Medvedev 5-2, Schwartzman 2-2 © getty 17/20 2018 holte er den Titel, 2019 sprang immerhin das Halbfinale heraus. Gleich zwei Turniersiege in Köln, in Paris kam er ins Finale - Sascha ist gut drauf. Aber: Hat er den Kopf frei? Siegchance: 20 Prozent. © getty 18/20 NOVAK DJOKOVIC (SRB): 13. Teilnahme in London (fünf Titel), vier Turniersiege 2020 (Australian Open). Bilanz gegen seine Gruppengegner: Zverev 3-2, Medvedev 4-2, Schwartzman 5-0 © getty 19/20 Die Nummer eins zum Jahresende hat er sicher, könnte zu Rekordsieger Federer aufschließen. Eigentlich wäre Nole in London klarer Favorit - wenn er in Wien nicht völlig bocklos gegen Sonego verloren hätte. Ein schlechtes Omen? Siegchance: 25 Prozent. © getty 20/20 Fazit: So richtig kann man in London fast gar nichts ausschließen, das Feld ist enorm eng beisammen. Deshalb zum Abschluss noch die Teilnehmer der Finals von 2009: (von h.l.) del Potro, Djokovic, Murray, Verdasco, Davydenko, Söderling, Federer und Nadal.

ATP-Finals 2020: Die Teilnehmer des Einzel-Turniers

Aus den Top 10 fehlt Roger Federer aufgrund von zwei Knie-Ops. Matteo Berrettini ist als Ersatzmann mit nach London gereist.

Name Weltranglisten-Platzierung Weltranglisten-Punkte Novak Djokovic 1 11.830 Rafael Nadal 2 9850 Dominic Thiem 3 9125 Daniil Medwedew 4 6970 Stefanos Tsitsipas 6 5925 Alexander Zverev 7 5525 Andrey Rublev 8 3919 Diego Schwartzman 9 3455 Matteo Berrettini (Reservist) 10 3075

ATP-Finals 2020: Der Einzel-Spielplan

Die acht Teilnehmer sind in die beiden Gruppen "Tokio 1970" und "London 2020" eingeteilt.

Datum Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 So., 15. November 15 Uhr Dominic Thiem Stefanos Tsitsipas So., 15. November 21 Uhr Rafael Nadal Andrey Rublev Mo,, 16. November 15 Uhr Diego Schwartzman Novak Djokovic Mo,, 16. November 21 Uhr Daniil Medvedev Alexander Zverev Di., 17. November 15 Uhr Dominic Thiem Rafael Nadal Di., 17. November 21 Uhr Stefanos Tsitsipas Andrey Rublev Mi., 18. November 15 Uhr Alexander Zverev Diego Schwartzman Mi., 18. November 21 Uhr Novak Djokovic Daniil Medvedev Do., 19. November 15 Uhr Dominic Thiem Andrey Rublev Do., 19. November 21 Uhr Rafael Nadal Stefanos Tsitsipas Fr., 20. November 15 Uhr tbd tbd Fr., 20. November 21 Uhr tbd tbd Sa., 21. November (Halbfinale) 15 Uhr Sieger Gruppe Tokio 1970 Zweiter Gruppe London 2020 Sa., 21. November (Halbfinale) 21 Uhr Zweiter Gruppe Tokio 1970 Sieger Gruppe London 2020 So., 22 November (Finale) 19 Uhr Sieger Halbfinale 1 Sieger Halbfinale 2

ATP-Ranking: Überholt Thiem Nadal?

Gegen Rublev hat Thiem eine Rechnung offen: Zuletzt im Viertelfinale von Wien musste sich ein allerdings an der Fußsohle angeschlagener Thiem dem Russen mit 6:7,2:6 geschlagen geben. Im Head-to-Head mit Rublev steht es nun 2:2.

"Ein tolles Match, an das ich mich lange erinnern werde", konstatierte Thiem nach seinem sehenswerten sechsten Sieg im 15. Duell mit Nadal. In dieser Form ist der Vorjahresfinalist in der Londoner O2-Arena neuerlich absoluter Titelanwärter. "Das war vielleicht mein bestes Match seit dem Restart der Tour. Das macht mich superglücklich", meinte der Weltranglisten-Dritte.

Die "weiße Weste" am Donnerstag zu bewahren, hätte aber auch einen weiteren Vorteil für Thiem: Er hat die Mini-Chance, Nadal im Ranking zu überholen und erstmals zur Nummer 2 der Welt zu werden: Nadal müsste am Donnerstag gegen Tsitsipas verlieren und ausscheiden, Thiem mit 5:0-Siegen ungeschlagener Champion in London werden. Insofern ist die Partie gegen Rublev am Donnerstag vielleicht wesentlich mehr wert, als "nur" die Punkte und das Preisgeld.