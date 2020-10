Offiziell: Dominic Thiem fehlt beim Paris Masters verletzungsbedingt

Ein Blase am Fußballen verhinderte gegen einen starken Andrej Rublev die Titelverteidigung beim ATP in Wien. Nun kommt es für Dominic Thiem aber noch härter, denn beim Masters in Paris kann der Österreich nun gar nicht antreten - ebenso wenig wie Novak Djokovic.

"Ich habe schon seit der ersten Runde Probleme gehabt mit so einer Riesenblase am (rechten) Fußballen. Ich habe halt eigentlich immer Probleme, vor allem Indoor, vor allem der Belag ist sehr aggressiv für den Fußballen. Das ist generell eine Problemzone", schilderte Thiem knapp 90 Minuten nach der Niederlage.

Bei diesem Turnier habe er schon ab der ersten Runde Schwierigkeiten gehabt und am schlimmsten war es am Freitag. "Ich habe es schon beim Einspielen sehr stark gespürt und mit jedem Rutscher, jedem intensiven Ballwechsel ist es immer schlechter geworden", gestand Thiem. Grundsätzlich habe er diese Problematik das gesamte Jahr, "aber ich schaffe es halt, sie im Rahmen zu halten". Auch bei seinem Wiener Titelgewinn im Vorjahr habe er im Semifinale und Finale Probleme gehabt. Und danach auch bei den ATP Finals. "In London habe ich es richtig arg gehabt. Dieser raue Plattenbelag ist quasi Gift für das."

Wohl auch deshalb entschied sich der 27-Jährige nun gegen einen Antritt. Sowohl im Doppel, als auch im Einzel wird es keine österreichische Beteiligung in Paris geben. Auch die Nummer eins der Welt Novak Djokovic verzichtet wegen einer Blessur auf einen Antritt. Zu den Favoriten zählen daher ganz klar Rafael Nadal und Stefanos Tsitsipas. Für Thiem geht es daher bei den ATP Finals Mitte November um einen angemessenen Jahres-Abschluss.