Dominic Thiem - Hugo Gaston: Die French Open heute im Free-TV, Livestream und Liveticker sehen

Bei den French Open steht das Achtelfinale am Programm - mit von der Partie ist natürlich auch Dominic Thiem. Der österreichische Grand-Slam-Sieger trifft am heutigen Sonntag auf den Franzosen Hugo Gaston. SPOX zeigt euch, wo ihr das Duell im TV, Livestream und Liveticker seht.

Mit dem dritten Drei-Satz-Sieg en suite Energie gespart und nach dem zehnten Sieg in Folge weiter Selbstvertrauen gewonnen. Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem kann nach dem 6:4,6:3,6:1 über Casper Ruud zuversichtlich auf das weitere Turnier in Paris blicken.

An ein mögliches "Double", bekräftigte Thiem neuerlich, "habe ich gar keine Gedanken". Aber Selbstvertrauen hat er auf jeden Fall wieder getankt gegen den aufstrebenden Norweger Ruud.

"Das war heute eines der besten Matches von diesem Jahr. Ich habe sehr aggressiv gespielt, auch wenige Fehler gemacht." Er sei aus New York mit dem ganzen Selbstbewusstsein, dass er "den Ball richtig gut am Schläger habe und gut spiele" gekommen. Zudem sagen ihm bisher die kühlen Bedingungen sehr zu. "Ich habe zig Stunden bei solchen Bedingungen auf dem Platz verbracht: Trainings, Matches, Juniorenturniere, Futures."

Dominic Thiem - Hugo Gaston: Livestream und TV-Übertragung

Das Achtelfinal-Duell zwischen Thiem und Gaston ist als 4. Spiel auf dem Court Philippe Chatrier angesetzt und wird aller Voraussicht nach ab 17.00 Uhr über die Bühne gehen.

Da Eurosport die Rechte an den French Open hält und in einer Kooperation mit dem Streamingdienst DAZN steht, könnt ihr das französische Grand-Slam-Turnier auch auf DAZNverfolgen. Im Eurosport-Channel könnt Ihr somit live bei den French Open dabei sein, ebenso auf Eurosport 2.

Neben der klassischen TV-Übertragung gibt es auch einen Eurosport-Livestream. Dieser ist über den Eurosport Player abrufbar, kostet pro Monat allerdings 6,99 Euro.

Auch im Free-TV könnt ihr das Spiel von Dominic Thiem live sehen. Der ORF ist bei den French Open mit dabei und zeigt das Duell mit Gaston auf ORF 1. Zudem gibt es in der ORF-Tvthek einen kostenlosen Livestream. Diesen seht ihr hier.

Thiem gegen Hugo Gaston im Liveticker

Selbstverständlich eignet sich auch der SPOX-Liveticker, um stets auf dem Laufenden zu bleiben. Bitte hier entlang.

Corona überschattet French Open

Ungewöhnlich für Thiem war es, so erzählte er, bei den sonst Ende Mai gespielten French Open um 07.00 Uhr aufzustehen und von Dunkelheit umgeben zu sein. "Das Einzige, was beleuchtet war, war der Eiffelturm", erzählte er lächelnd. "Das hat mich an meine Schulzeit erinnert", fügte er im internationalen Teil seiner Video-Pressekonferenz in Paris hinzu.

Die Spieler sitzen in den großen Presseräumen von Roland Garros, die dieses Jahr neu eröffnet wurden, fast alleine: Selbst vor Ort befindliche Journalisten dürfen nicht in diese Räume, sondern müssen selbst via Video Fragen stellen. Es ist ein ähnlich kurioses Szenario wegen der Coronakrise wie auch schon bei den US Open. Dafür sind in Paris zumindest 1.000 Fans pro Tag erlaubt.

Die letzten Sieger der French Open im Überblick

Insgesamt werden in diesem Jahr 38 Millionen Euro an Preisgelder ausgeschüttet, 2019 waren es noch 42,661 Millionen Euro. Als Titelverteidiger geht Rafael Nadal ins Rennen.