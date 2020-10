Besser als Messi: Dominic Thiem geht mit magischer Fußannahme viral

Nach 3:32 Stunden reckte Dominic Thiem lachend die Arme in die Höhe: Der US-Open-Sieger bezwang am Sonntag im Achtelfinale der French Open den brandgefährlichen Außenseiter Hugo Gaston erst in fünf Sätzen mit 6:4,6:4,5:7,3:6,6:3. Für Aufsehen sorgte aber nicht nur Thiems Marathon-Leistung, sondern sein geniales Ballgefühl mit dem Fuß.

Der Österreicher stoppte eine gigantische Kerze von Gaston mühelos mit dem Fuß und gaberlte den Tennisball mühelos sechs Mal weiter. Nach dem Match ließ es sich Thiem nicht nehmen, einen Clip von der Szene auf Twitter zu posten (siehe oben).

Thiem steht nun zum fünften Mal en suite im Roland-Garros-Viertelfinale. Der 27-Jährige hat gegen die Nummer 239, die mit einer Flut an Stopps Thiem alles abverlangte, viel Kraft gelassen. Er trifft nun am Dienstag auf Diego Schwartzman (ARG-12).