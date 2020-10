Auch Novak Djokovic scheidet früh gegen Lorenzo Sonego aus

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic ist am Freitag völlig überraschend im Viertelfinale des Erste Bank Open in Wien ausgeschieden. Der 17-fache Major-Sieger, der erstmals seit 2007 wieder in der Stadthalle am Start war, musste sich dem italienischen Lucky Loser Lorenzo Sonego nach nur 68 Minuten glatt mit 2:6,1:6 geschlagen geben.

Damit ist in Wien von den acht Gesetzten nur noch Thiem-Bezwinger Andrej Rublew (RUS-5) im Halbfinale dabei.

Sensationsmann Sonego trifft im Halbfinale entweder auf Grigor Dimitrow (BUL) oder Daniel Evans (GBR). Der erste Halbfinalist beim mit 1,551 Mio. Euro dotierten Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle heißt überraschend Kevin Anderson. Der ungesetzte Südafrikaner, der nach einer Verletzung bis auf Platz 111 zurückgefallen ist, besiegte am Freitag im ersten Viertelfinale des größten Tennisturniers Österreichs den als Nummer 4 gesetzten Russen Daniil Medwedew nach 90 Minuten mit 6:4,7:6(5).

Anderson, 2018 Sieger in der Wiener Stadthalle, spielt damit am Samstag gegen den Russen Andrej Rublev (5), der Dominic Thiem ausschaltete.