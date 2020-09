US Open Finale: Dominic Thiem gegen Alexander Zverev live im Free-TV, Livestream & Liveticker

Dominic Thiem hat sensationell den Einzug in sein erstes US-Open-Finale geschafft. Am heutigen Sonntag kann das österreichische Tennis-Ass gegen Alexander Zverev Geschichte schreiben. SPOX verrät euch, wo ihr das Final-Duell im TV, Livestream und Liveticker seht.

Thiem betonte vor dem Endspiel, wie wichtig ein Erfolg bei den diesjährigen US Open wäre: "Ich würde sagen, der Titel dieses Jahr hier mit den ganzen Nebenerscheinungen ist echt für alle eine Bewährungsprobe. Mit der "Bubble" und mit allem ist es sehr viel wert. Hier weit zu kommen ist vielleicht sogar mental eine stärkere Leistung als wie alles noch normal war."

Auf Thiem wartet im Finale Tour-Kollege Alexander Zverev, den der Österreicher sehr schätzt: "Ich erwarte ihn am Sonntag topfit am Platz und ich weiß von mir selber, dass in einem Grand-Slam-Finale einfach die Anspannung, die Emotionen so hoch sind, dass man die Müdigkeit nicht spürt." Im head-to-head führt Thiem mit 7:2. "Es ist ein großer Druck für uns beide. Wir arbeiten beide seit einer sehr langen Zeit sehr hart, um diesen Titel zu holen", betonte Österreichs Aushängeschild im Tennis.

Thiem gegen Zverev im Free-TV und Livestream

In Österreich sicherte sich der Privatsender ServusTV die Rechte an allen Spielen von Dominic Thiem. Der Sender steigt ab 21.50 Uhr mit den Vorberichten ein, die Partie zwischen Thiem und Zverev wurde für 22.15 Uhr angesetzt. Per Livestream bleibt man auf servustv.com stets am Laufenden.

Über DAZN kann man außerdem auf den EurosportPlayer zugreifen und sich somit das Finale der US Open ansehen. Dies liegt an der Kooperation zwischen Eurosport und dem Streaming-Dienst - deshalb sind sowohl Eurosport 1 und Eurosport 2 in einem Abonnement von DAZN enthalten.

Dominic Thiem vs. Alexander Zverev im Liveticker

Kein TV-Gerät? Kein Problem. Der umfassende SPOX-Liveticker hält euch auf dem aktuellsten Stand beim, aus österreichischer Sicht, epochalen Finalduell Thiem - Zverez.

US Open: Finale der Herren

Runde Spieler A Spieler B Platz So., nicht vor 22.00 Uhr Alexander Zverev (GER/3) Dominic Thiem (AUT/2) Arthur Ashe Stadion

Thiem verletzte sich vor dem Finale: "Wird spielbereit sein"

Dominic Thiem wird von seiner im Halbfinale erlittenen Fußverletzung im Endspiel der US Open nicht behindert werden. Dieser Überzeugung ist zumindest Thiems Physiotherapeut Alex Stober. "Domi wird am Sonntag voll da und spielbereit sein", versicherte der Deutsche in New York.

Betroffen ist der rechte Fuß des Österreichers. "Domi hat sich beim Rutschen das Bein überstreckt und hinten Richtung Achillessehne, Ferse ein kleines, sogenanntes Impingement ausgelöst. Also praktisch Gewebe eingeklemmt", erklärte Stober. "Nach der ersten Untersuchung ist es aber doch nicht so schlimm, wie es vielleicht ausgesehen hat", beruhigte der Betreuer. "Das kriegen wir auf alle Fälle bis Sonntag hin."

Man werde Thiem ganz intensiv behandeln und eventuell auch mit Kälte arbeiten um sicherzugehen, dass keine Schwellung aufkomme. "Für Sonntag sollte jedenfalls alles gut sein", sagte Stober.