Im Achtelfinale der US Open trifft Dominic Thiem heute auf den Kanadier Felix Auger-Aliassime und will seiner Favoritenrolle erneut gerecht werden. Hier im Liveticker begleiten wir Euch durch das Match.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

US Open: Dominic Thiem - Felix Auger-Aliassime heute im Liveticker - Vor Beginn

Aber auch sein Gegner, die Nummer 21 der Setzliste, ist bereit. Der 20-Jährige zog durch einen Dreisatz-Erfolg über den Franzosen Corentin Moutet in die Runde der besten 16 ein. Zuvor schlug er Andy Murray ebenfalls in drei Sätzen.

Nach anfänglich durchwachsenen Leistungen zeigte Thiem in der 3. Runde gegen Marin Cilic eine überzeugende Performance. Gegen den Kroaten siegte er mit 6:2, 6:2, 3:6 und 6:3.

Das Match findet in der heutigen Tages-Session im Arthur Ashe Stadium in Flushing Meadows statt. Zuvor findet dort die Partie zwischen Serena Williams und Maria Sakkari statt. Die Begegnung Thiem vs. Auger-Aliassime startet frühestens um 20 Uhr.

Herzlich willkommen zum Liveticker der Begegnung Dominic Thiem gegen Felix Auger-Aliassime im Achtelfinale der US Open.

Dominic Thiem - Felix Auger-Aliassime heute live im TV und Livestream

Die US Open sind in Österreich beim Free-TV-Sender Servus TV zu sehen, dies gilt auch für das Spiel zwischen Dominic Thiem und Felix Auger-Aliassime. Der Sender stellt auch einen Livestream auf servustv.com bereit.

Außerdem gibt es eine ausführliche Live-Berichterstattung zu den US Open auf DAZN. Der Streamingdienst bietet Euch mit dem Eurosport-Channel einen Zugriff auf sämtliche Livebilder des Sportsenders.

Das Angebot von DAZN, das neben Spitzentennis auch jede Menge Fußball (Champions League, Bundesliga, Europa League, LaLiga, u.v.m.) und US-Sport (z.B. die NBA-Playoffs) beinhaltet, kann für einen Monat kostenlos getestet werden und kostet im Anschluss 119,99 Euro jährlich oder 11,99 Euro im Monat.

US Open, Herren: Die Top 10 der Setzliste

Nach der Disqualifikation von Top-Favorit Novak Djokovic ist Thiem der höchstgesetzte Spieler im verbliebenen Feld. Der Österreicher wartet noch auf seinen ersten Grand-Slam-Sieg.